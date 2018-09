SLENGER MED LEPPEN: Irlands assistenttrener Roy Keane er ikke kjent for å legge noe mellom når han uttaler seg. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Lekket lydfil skal avsløre heftige Roy Keane-feider

FOTBALL 2018-09-11T04:36:57Z

Et lekket opptak av Burnley-spilleren Stephen Ward, avlsører angivelig krass ordbruk og høyt tenningsnivå mellom Irlands assistenttrener Roy Keane og flere spillere. Harry Arter skal ha nektet å delta på landslaget på grunn av konflikten.

Publisert: 11.09.18 06:36

– Så, folkens, Roy hakket på gutta fordi de ikke trente den tredje dagen på rad. Jonny (Jonathan Walters) har et dårlig kne, så han kan ikke trene hele tiden.

Slik begynner lydfilen som er bekreftet å være Irland- og Burnley-spiller Stephen Ward, antagelig sent til hans kamerater. Klippet ble lekket fra WhatsApp og skal være fra mai, ifølge the Telegraph , som har transkribert hele seansen.

Lydfilen skal være en detaljert beskrivelse av Keanes hudfletting av Walters og også Bournemouth-spiller Harry Arter.

– Hva er dere? Profesjonelle fotballspillere? Det er en skam, skal jeg si dere.

Spillerne skal ikke ha svart, så Keane forlot samtalen. Da han kom tilbake, skal samtalen ha eskalert ytterligere.

– Så når skal dere trene, jeg er lei av folk trekker seg på grunn av skader, hva faen er i veien med dere?, skal han ha sagt, mens de to spillerne forsøkte å tale sin sak.

Men da Keane igjen snudde seg for å forlate samtalen, skal Walters, selv en fyrig gubbe, ha tent på alle pluggene og stormet etter Manchester United -ikonet. Ipswich-spilleren skal ha bedt Keane om å konfrontere ham ansikt til ansikt om det var et problem.

– Jeg har et problem, du trener ikke, du begynner å bli myk, det er ikke rart du ikke får spille i Burnley, for du leter alltid etter en jævla krangel, skal Keane ha sagt, alt ifølge Stephen Ward.

Arter trakk seg

Også Harry Arter skal ha fått passet sitt påskrevet etter en treningskamp i slutten av mai. Midtbanespilleren sto over en trening og var i behandlingsrommet, da Keane kom inn.

– Roy sa: «Når skal du trene, din jævla pingle?», sier Ward i lydklippet som har sirkulert på sosiale medier.

Også den samtalen skal ha eskalert til et høyt konfliktnivå, med banneord en masse , og blitt avsluttet da Arter nektet å snakke med Keane på den måten. Han skal ha få slengt ukvemsord og fornærmelser etter seg i korridoren på vei til rommet.

Arter skal ifølge the Telegraph ha nektet å bli med i troppene til Nations League-kampen mot Wales forrige uke, samt treningskampen mot Polen tirsdag kveld, på grunn av konflikten.

Ikke noe problem

Irlands landslagssjef Martin O’Neill bekreftet i forkant av kampen i Polen at stemmen i lydklippet er Wards, men la til at forsvareren ikke selv var til stede under ordvekslingene.

– Roy har gitt meg en annen versjon av diskusjonene. Ward var ikke der. Han har bare fortalt videre det han har hørt, forklarte O’Neill.

Han svarer «absolutt ikke» på spørsmål om Keane har et dårlig forhold til sin spilletropp.

PS! Irland tapte 4–1 for Wales på bortebane torsdag forrige uke.