KOM TIL KORT: Eirik Ulland Andersen og Strømsgodset har ikke vunnet på de seks siste kampene. Godset kom også til kort mot Christoffer Remmer og Molde. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Godset med to ben i bunnstriden: – Det er noe dritt

FOTBALL 2018-09-30T10:40:05Z

DRAMMEN (VG) Nesten alle forventet en kamp om medaljer. Nå må Strømsgodset kjempe med nebb og klør for å unngå nedrykk. Det var ingen i Drammen forberedt på.

Publisert: 30.09.18 12:40

– Det er selvfølgelig noe dritt, sier Eirik Ulland Andersen.

VG-lupen plasserte Strømsgodset på bronseplass før seriestart. Det stemte bra med stemningen i SIF-garderoben for et halvt år siden.

– Vi hadde høye forventninger før sesongen. Nå ser det slik ut syv serierunder før slutt, så er det tungt. Men vi kan ikke legge oss ned å dø heller, sier kantspilleren.

Han sparket rundt seg på vei inn i garderoben etter 2–1-tapet mot Molde forrige helg. Forbannelsen var total etter at kampens aller siste, desperate forsøk hadde endt i Molde-stolpen.

– Det er mye frustrasjon når du ikke lykkes, sier Eirik Ulland Andersen.

Strømsgodset hadde mobilisert Drammen. Billettene kostet kun 99 kroner. Men 7084 tilskuere – minus Moldes Tornekratt – gikk skuffet hjem i høstkvelden.

– For jævlig når det kommer så mye folk og vi ikke får med oss noe. Det er tungt, sier Ulland Andersen.

– Vi er et bunnlag

– Det er bare å innse at vi er et bunnlag, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

– Det er mentalt krevende. Vi fikk en dårlig start og det forfølger oss hele kampen. Vi må bli mer stabile. Sånn er det å være bunnlag. Vi får ting imot oss. Ikke så mange oss har vært med på det før. Dette blir tøft for oss, spår han.

– Men vi har bare et valg: Kjempe hver eneste dag.

Torsdag tok Strømsgodset seg til semifinale i cupen, der de skal møte Lillestrøm. Men det er serien som virkelig gjelder. Både Stabæk og Start vant søndag . Lillestrøm vant mandag . Etter tre poeng på de siste seks kampene skiller bare målforskjellen Strømsgodset fra kvalikplassen.

– Det kan ikke vi tenke på. De får holde på med sitt. Så får vi gjøre vårt, mener treneren.

Marcus Pedersen pådro seg et gult kort i en tøff duell med Molde-keeper Andreas Linde. Dermed må toppscoreren stå over oppgjøret i Sarpsborg denne helgen.

– Marcus er av og til på grensen og av og til over grensen. Så det må vi bare regne med, sier Ingebretsen.

Ole Gunnar Solskjærs beskrivelse av Strømsgodset minner ikke mye om et bunnlag:

– Strømsgodset er et fantastisk godt hjemmelag. Ekle å spille mot. De har kanter med kvalitet. De har en farlig Marcus (Pedersen) inne i feltet. (Nguen) Tokmac er en av de beste individualistene i serien. Men vi klarte å ro det inn til slutt.

