NY LIVERPOOL-KEEPER?: Brasilianske Alisson ser ut til å bli Liverpools nye burvokter kommende sesong. Foto: Reuters

Alisson klar for Liverpool: - Et stort steg for meg

Publisert: 19.07.18 23:01 Oppdatert: 19.07.18 23:37

FOTBALL 2018-07-19T21:01:50Z

I går sendte Mohamed Salah (26) følgende SMS til Romas keeper Alisson (25): «Hei, hva er det du venter på?». Alissons svar var dette: «Slapp av. Jeg er på vei».

Og sent torsdag kveld ble det bekreftet for omverdenen: keeperen har signert for Liverpool.

Etter en lang dag med heftige spekulasjoner la Liverpool torsdag kveld ut en video av keeperen iført Liverpool-drakt. Til slutt kom den endelige bekreftelsen på klubbens nettsider.

– Å få være en del av denne klubben og denne familien er et stort steg for meg, sier Alisson.

– Jeg er veldig glad. Det er en drøm som går i oppfyllelse å få spille for en klubb av denne størrelsen, en klubb som er vant med å vinne.

Dermed ser det ut til at Loris Karius antakelig kan vinke farvel til plassen som førstekeeper, som han har hatt siden midtveis i forrige sesong. Karius tabbet seg som kjent solid ut da Liverpool tapte Champions League-finalen mot Real Madrid i vår.

Tidenes dyreste

Ifølge britiske The Guardian ender Alisson opp som verdens dyreste keeper. De hevder at Liverpool har lagt 75 millioner euro på bordet for målvakten, noe som tilsvarer rundt 715 millioner kroner.

Den summen gjør brasilianeren til tidenes dyreste målvakt. Den forrige rekorden hadde Gianluigi Buffon, som gikk til Juventus for 53 millioner euro i 2001.

Alisson startet karrieren i hjemlandet Brasil, hos Internacional. Der ble han fram til 2016, da han ble solgt til Roma. Denne sommeren var han Brasils førstevalg mellom stengene i VM, og spilte samtlige kamper fram til kvartfinale-exiten mot Belgia.

– Verdensklasse

Liverpool spilte torsdag kveld treningskamp mot Blackburn, en kamp Jürgen Klopps menn vant 2–0 etter scoringer av Lazar Markovic og Daniel Sturridge. Etter kampslutt fikk Klopp naturlig nok spørsmål om sin ferskeste signering:

– Vi er veldig fornøyde. Det har vært noen samtaler de siste dagene, og det har gått bra. Han er en hyggelig fyr, engelsken hans er bra, han er en keeper i verdensklasse. Jeg er glad for at klubben ga oss muligheten til dette, sier Klopp ifølge Sky Sports.

Karius var mannen mellom stengene under kampen mot Blackburn, og ifølge Klopp spilte han en meget god kamp. Hva som skjer framover, med både Karius og Mignolet, vil ikke manageren si stort om.

– Liverpool trenger keepere av høyeste kvalitet, og det har vi i øyeblikket. Så får vi se hva vi gjør de neste ukene.

PS: Det rapporteres at Alissons mest aktuelle erstattere i Roma er Leicesters Kasper Schmeichel og Robin Olsen.

VG oppdaterer saken