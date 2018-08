Akintola etter FKH-seier over Stabæk: - Vi vil vinne ligaen

FOTBALL 2018-08-26T17:56:38Z

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Stabæk 2–0) FK Haugesund økte luken i medaljekampen til fire poeng, men yndlingen David Akintola ser likevel bare oppover på tabellen.

Publisert: 26.08.18 19:56 Oppdatert: 26.08.18 21:26

– Vi vil vinne ligaen. Ingen forventet dette før sesongen, så vi er ekstremt glade for at vi klarer å motbevise hva folk trodde. Men vi har både Rosenborg og Brann foran oss, men vi har begge lagene i løpet av de kommende ukene så det blir viktige kamper. Vi må se fremover, forteller Akintola til VG etter kampslutt.

– Betyr det at dere ikke vil være fornøyd med «kun» en bronse?

– Nei. Vi er opptatt av at vi skal vinne hver eneste kamp, og gjør vi det så tar kan vi ta gull. Da er det et naturlig mål. Selv om Molde og Sarpsborg taper i dag skal vi ikke legge oss ned av den grunn. Vi må som sagt se fremover, smiler 22-åringen.

At FKH skulle være nevnt som en seriøs gullkandidat etter 20 spilte serierunder var det ytterst få som trodde før sesongen. FKH-trener Eirik Horneland liker at den ene målscoreren i 2–0-seieren over Stabæk har den innstillingen etter kampen.

– Hehe, en herlig innstilling. Jeg tror at høsten vil være litt slik den var i dag. Lagene her oppe går på noen bananskall, mens andre karrer til seg poeng samtidig. Vi får telle opp til slutt, det er for tidlig nå, smiler Horneland til VG.

Gjentakelse av dårlig høstsesong?

FKH har etter ferien vunnet tre kamper og spilt én uavgjort. Det betyr en poengfangst på 10 av 12 mulige poeng. I 2017 lå Haugesund godt an til sommeren, men slet voldsomt da høstsesongen kom. Det tror ikke Horneland gjentar seg i år.

– I fjor solgte vi de to beste spillerne våre på sommeren, og det har vi ikke gjort nå. Jeg har troen på at det ikke skal gjenta seg, sier han og tenker da på salgene av Filip Kiss og Haris Hajradinovic.

Mot Stabæk søndag kveld var FKH det beste laget og fikk fortjent tre poeng. Foruten David Akintolas suser i krysset, scoret også Joakim Våge Nilsen et kremmerhus uten like. Fra litt lengre hold enn Akintola satte han ballen kontant opp i motsatt kryss til 2–0. De målene var FKH-sjefen fornøyd med etter kampslutt.

Det er to fantastiske mål. Det er sjelden vi scorer mål utenfor 16-meteren, men de to kom godt med i dag. Men det er først og fremst laget, kollektivet, disiplinen og lojaliteten som gjør at vi tar tre poeng i dag, smiler han.

– Vi var nok litt ufokuserte i dag

Stabæk har hatt en positiv utvikling i spillet sitt i det siste, men mot FKH så Stabæk tannløse ute. Gjennom 90 minutter skapte de kun én skikkelig målsjanse, men hva grunnen til det er sliter kaptein Vadim Demidov med å finne.

– Det er en kamp der de vipper kampen i sin favør etter hvert. De scorer på sitt første skudd, og da ser vi stresset ut etterpå. Det skal være mulig å komme tilbake i dag, men det klarte vi ikke, forteller han.

Han klarer ikke forstå hvorfor spillet ikke satt for Stabæk.

– Vi har mye ball, men pasningene sitter ikke. Vi gjør dårlige valg, og ballen går av og til over sidelinjen til kast, og av og til går de til og med under foten når vi skal dempe ballen. Banen er heller ikke noe å skylde på, så vi var nok ufokuserte i dag, sier Stabæk-kapteinen.

Med tap i bagasjen hjem fra Haugesund, detter Stabæk ned til 14.plass på tabellen. Det er kvalik-plass til nedrykk, og om Start vinner morgendagens kamp over Odd vil Stabæk ligger på direkte nedrykk med ti kamper igjen av sesongen. Det stresser verken Demidov eller trener Henning Berg med.

– Det er tett og jevnt. At andre lag tar poeng er vi klar over vil skje. Det viktigste for oss er å fokusere på oss selv og bli best mulig. Vi har gode spillere med et godt potensiale, så gjelder det å få ut det sammen, sier Berg.

Demidov er sikker på at Stabæk også spiller Eliteserie-fotball i 2019.

– Vi har ti kamper å gjøre det på. Det var kanskje greit å få denne i trynet nå så vi får en liten oppvekker til den kommende kampene. Vi vet vi har gode nok spillere til å klare oss.

– Så du er sikker på Eliteserie-spill neste år?

– Ja, absolutt.