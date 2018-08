TIL START: Adeleke Akinyemi kommer til Start fra Latvia og Ventspils. Foto: CAROLINE BLUMBERG / EPA

Start blar opp for Akinyemi

FOTBALL 2018-08-15T21:59:29Z

Nigerianeren Adeleke Akinyemi blir hentet til Start. Antagelig er overgangssummen i nærheten av klubbrekorden.

Publisert: 15.08.18 23:59

Sent onsdag kveld ankom den 20 år gamle spissen Norge og Kristiansand.

Ifølge Fædrelandsvennen blir han hentet for rundt 10 millioner kroner – som er omtrent det samme som sørlendingenes dyreste overgang noen gang. I 2006 kom Ygor til klubben for den summen. TV 2 antar at summen for Akinyemi er litt lavere.

– Jeg vil bli en av de beste spillerne i verden, sier Akinyemi på plass i Kristiansand til Eurosport.

Fra latvisk fotball

Han kommer fra Latvia og Ventspils. Der scoret han 32 mål på 50 kamper. På fire kamper i Europa League-kvaliken denne sesongen har han scoret syv mål.

Ifølge AllNigeriaSoccer er kontrakten ut 2021.

Sportslig leder Tor Kristian Karlsen tar høyde for at alt «papirarbeid» går i orden. Noe han er optimistisk på. Det vil skje torsdag etter alt å dømme.

Shala også hentet

Spilleren er i kampform og kan hjelpe de gule og svarte på banen raskt.

Fædrelandsvennen melder også at Ibrahim Mensah, 23 år gammel spiss fra Ghana, kan bli Start-spiller.

Start og Kjetil Rekdal ligger på nedrykksplass med 15 poeng, like mange som Stabæk og Lillestrøm. Sørlendingene satser ambisiøst og et nedrykk ville naturligvis vært en nedtur denne sesongen.

Start har også hentet Herolind Shala denne sommeren.