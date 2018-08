Tottenham-stjerne risikerer to år i militæret

FOTBALL 2018-08-18T07:10:00Z

Tottenhams sørkoreanske stjerne Heung-min Son (26) mister flere Premier League-kamper – for å unngå å miste flere sesonger.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.08.18 09:10

Lørdag spilte Son ti minutter i serieåpningen for Tottenham i Premier League . Mandag landet han i Indonesia for å spille Asian Games for Sør-Korea.

Trolig mister Son tre Premier League-kamper for Tottenham: Fulham (hjemme), Manchester United (borte) og Watford (borte). Det kan virke underlig at London-klubben går med på å slippe en av sine beste spillere for at han skal spille en landslagsturnering under klubbsesongen, men det har en svært logisk forklaring.

I Sør-Korea er det nemlig 21 måneders tvungen militærtjeneste for alle menn som må gjennomføres før man fyller 27 år. Det finnes imidlertid ett unntak, skriver Daily Mail : Vinner man OL- eller Asian Games-gull for Sør-Korea, så kan man få fritak.

– Veldig lei for det

26 år gamle Son har dermed dårlig tid – og et enormt press på seg. Klarer han ikke lede sørkoreanerne, som er blant de store favorittene i turneringen, til gull, så må han sette sin lovende Premier League-karriere på vent i nesten to år for å dra i den sørkoreanske hæren.

– Målet vårt er selvfølgelig gull, men det er en lang vei til finalen. Den mentale tilnærmingen blir viktig. Jeg har tenkt mye på Asian Games, sier Son.

– Vi slo Tyskland i VM da ingen forventet det. Det betyr at vi også kan tape for mindre asiatiske lag her, advarer Tottenham-stjernen.

Under Tottenhams sesongoppkjøring var han åpen om at han er lei seg for å måtte forlate klubblaget ved sesongstart.

– Jeg er veldig lei for det overfor lagkameratene mine og støtteapparatet. Jeg skal spille for landet mitt og det er også viktig, men jeg er ærlig talt veldig lei for det. Det er sånn jeg føler meg, innrømmet han ifølge London Evening Standard .

