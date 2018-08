Løkberg reddet Ranheim-poeng

FOTBALL 2018-08-19T17:56:51Z

RANHEIM (VG) (Ranheim-Sandefjord 1–1) Sandefjord var det klart beste laget før pause, og hjemmelaget Ranheim skapte ikke en eneste sjanse. Etter pause skiftet kampen totalt karakter.

Erik Eikebrokk

Publisert: 19.08.18 19:56 Oppdatert: 19.08.18 20:55

Ranheim underpresterte kraftig i første omgang og bortelaget Sandefjord ledet 1–0 i målprotokollen og 3–0 i sjansestatistikken.

– Jeg var ikke sint, langt ifra, men vi hadde fokus på at vi måtte ta tak i ballen og ikke miste den så fort. Det klarte vi i andre omgang, og da var vi til å kjenne igjen, svarer Ranheim-trener Svein Maalen, på VGs spørsmål om hvilke magiske ord han brukte i hjemmegarderoben.

Stupheading

Ranheim gikk ut i hundre fra start av i andre omgang, og det tok ikke mange minuttene før Kristoffer Løkberg stupheadet inn utligningen etter Aleksander Foosnæs’ gode innlegg.

– Det ble ikke sagt så mye magisk, men det ble sagt mye smart. Vi var jævlig forbanna over at vi var så svake i første omgang, sier Løkberg.

Etterpå, i en meget god Ranheim-periode, skjøt Daniel Kvande på innsiden av stanga, Michael Karlsen ropte på straffe og Ranheim snudde sjansestatistikken til 6–3, men seiersmålet uteble.

– Klar straffe. Jeg har sett den på nytt. Den er klar, sier Maalen, om situasjonen da Ranheim-spissen ble lagt i bakken innenfor 16-meteren, midtveis i andre omgang.

Poengjakt

Ett poeng til hvert av lagene gjør at Ranheim er oppe i 31 poeng, mens Sandefjord har 11 poeng. Stabæk, som ligger på trygg plass, har 18 poeng.

– Plassen er ikke reddet, vi må ta flere poeng. Det er fortsatt 33 poeng igjen å spille for. Målet vårt er 45 poeng, sier Maalen.

– Vi har snakket om et sted mellom 28 og 32 poeng. 32 er definitivt nok, så vi må vinne seks, sju kamper til. Så vi vil prøve på det. Jeg tror at vi berger plassen, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes, til VG.

– Bryr meg ikke om Brann

Løkberg, som er Brann-spiller etter sesongen, var sterkt delaktig i at Ranheim snudde kampen mot Sandefjord, og sikret ett poeng til hjemmelaget. Samtidig vant Brann 2–0 mot Sarpsborg, og er fortsatt serieleder.

– Jeg bryr meg ingenting om at Brann vant i dag. Jeg er forbanna over at vi tapte to poeng i dag, for vi skulle hatt tre poeng, sier Løkberg, til VG.

– Jeg driter i om vi blir nummer 8 eller 12. Vi vil helst unngå kvalifisering også, for da blir sesongen unødvendig lang. Vi vil komme oss raskest mulig på bot-tur. Jeg og Karlsen drømmer om Miami.

Mål-Pontus

Med en aggressiv 4–5–1-formasjon hadde Sandefjord full kontroll på hjemmelaget i starten av kampen på Extra arena.

– Vi kom hit for å vinne, så jeg er ikke fornøyd med ett poeng, sier Sandefjord-treneren.

Ranheim skapte ikke en eneste sjanse i første omgang, og da Sandefjord-spiss Pontus Engblom førte bortelaget i ledelsen etter tolv minutter, var det fullt fortjent.

Bortelaget hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen før pause, men et rufsete Ranheim-forsvar slapp med skrekken, blant annet etter at Foosnæs reddet Engbloms gode chip, på streken.

Straffe?

Tjue minutter før slutt var Løkberg på nytt involvert. Denne gangen som tilrettelegger for Michael Karlsen. Ranheim-spissen krummet nakken og kom seg foran oppasseren. Karlsen gikk i bakken i god avslutningsposisjon, men dommer Trond Ivar Døvle vinket spillet videre.

– Jeg var usikker. Jeg skal hjem og se situasjonen på nytt nå. Jeg er spent, sier Døvle, til VG.

TV-bildene viser at Ranheim har god grunn til å føle seg snytt.

Poengdelingen gjør at Ranheim er ett poeng nærmere ny eliteseriekontrakt, mens Sandefjord fortsatt har en voksen oppgave foran seg om plassen i Eliteserien skal reddes.