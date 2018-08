UNDER PRESS: José Mourinho er under press etter to strake Manchester United-tap. Foto: OLI SCARFF / AFP

TV 2-Wikestad om José Mourinho: - Timeglasset renner

FOTBALL 2018-08-28T08:22:03Z

Manchester United-manager José Mourinho forlot pressekonferansen etter 0–3-tapet for Tottenham i sinne. Kasper Wikestad mener han har flere gode poenger, men ...

Publisert: 28.08.18 10:22 Oppdatert: 28.08.18 12:14

– Timeglasset renner. Jeg tror nok at kampen i går gjorde at ledelsen nå for første gang begynner å sondere etter alternativer til Mourinho. Man har i alle fall kommet dithen at man må snu skuta, analyserer TV 2-profil Kasper Wikestad i etterkant av mandagens 0–3-tap for Tottenham og påfølgende Mourinho-opptrinn på pressekonferansen:

Den mangeårige Premier League -kommentatoren mener at portugiseren har mange god poeng i sin tirade etter kampen, for eksempel med hvordan Manchester United så langt mer angrepsvillige ut i en toppkamp enn på lenge.

– Men det er måten det kommer fram på, måten han formidler det på og måten han takler det på, som fører til situasjoner som på pressekonferansen. Jeg skjønner frustrasjonen hans, for han har blitt kritisert for å vinne på feil måte, nå blir han kritisert for å tape med et langt mer positivt spill, mener Wikestad om 0–3-tapet:

Hovedpoenget hans er imidlertid at Mourinho selv spolerer alle disse gode poengene med måten han oppfører seg på.

– Jeg skjønner at han forlanger respekt og at han selv mener han fortjener respekt. Samtidig er det et veldig merkelig poeng når han begynner å snakke om antall Premier League-titler. Dette er åpenbart en mann som er dritt lei media, sier Wikestad.

Etter å ha forlatt pressekonferansen i sinne, ble pressekorpset filmet mens de lo av portugiserens opptreden. En sterk kontrast til det positive forholdet han hadde til pressen for noen år siden.

– Men det ble det samme etter at Mourinho «erkjente» at «det var meg mot media, meg mot verden». Siden har det dårlige forholdet til media blitt selvforsterkende.

Fikk Rooney-støtte

En som også tar Mourinho i forsvar, er hans tidligere disippel Wayne Rooney - som ble sendt til Everton av nettopp portugiseren.

– Mourinho vet hva han gjør og hvordan man skal vinne titler. Jeg er sikker på, med tanke på spillerkvaliteten, at han har en plan for å gå etter tittelen, uttalte han til CNN, riktig nok før det forsmederlige tapet for Tottenham.

En som ikke deler samme optimisme på Manchester United og Mourinhos vegne, er den tidligere storscoreren Chris Sutton.

– Det virker som om de jakter etter noen å skylde på og det ser ikke ut til at spillerne ønsker å spille for ham. Det høres ut som om Mourinho har «mistet det», hvis vi hører på uttalelsene hans etter kamp. De ble utklasset, sa han i BBCs studio etter kampen.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mente at gårsdagens kamp viste at Mourinho fortsatt har spillernes tillit.

– Svaret fra spillerne var tydelig, for United kom ut av startblokkene med en gnist, aggressivitet og løpskraft som etterhvert har blitt et sjeldent syn i dette laget, skriver han i sin blogg .

Han mener at om Mourinho overlever i jobben etter dette tapet, er det fordi den første omgangen - der Manchester United skapte mange sjanser, men feilet i å score - bar bud om bedre tider.