Liverpool herjet i PL-åpningen: – Vi spilte bra fra start til slutt

Publisert: 12.08.18 16:20 Oppdatert: 12.08.18 17:12

(Liverpool – West Ham 4–0) Vann er vått, jorda er rund og Mohamed Salah (26) scorer mål.

– Vi gjorde en herlig jobb og skapte mange sjanser. Vi spilte bra fra start til slutt, konstaterer Sadio Mané etter Liverpools 4–0-seier.

– Vi scoret fire og jeg scoret to, så jeg er veldig glad, fortsetter han overfor BBC.

– En veldig god start. Helt klart. Ikke perfekt, men virkelig bra, var dommen til Jürgen Klopp.

Men det var Mohamed Salah som fikk nettsus først. Liverpools egyptiske stjerne brukte bare 19 minutter på å vise at forrige sesong ikke var et blaff.

– Styggode

Nysigneringen Naby Keïta dro seg fint fremover sentralt i banen, spilte ballen med utsiden av foten til Andy Robertson og backens harde innlegg langs bakken fant - selvfølgelig - veien til Mohamed Salah.

Deretter sang det i nettmaskene til Lukasz Fabianski.

Salah, som forrige sesong scoret 32 ligamål (44 totalt), åpnet med det målkontoen for sesongen 2018/19.

Det samme gjorde Sadio Mané. På overtid av omgang nummer én pirket han ballen over streken etter at hele West Ham-forsvaret duppet av.

– De har sett styggode ut, mente TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller i pausen.

– Det eneste er at de burde hatt flere mål, la han til.

Scoret etter 24 sekunder på banen

Det skulle Liverpool også få.

I den andre omgangen dunket Mané ballen i mål på pasning fra Roberto Firmino, og selv om senegaleseren sto en god meter i offside, lot assistentdommeren flagget ligge.

Det hadde imidlertid lite å si for hvor de tre poengene skulle ende opp. Liverpool var det klart beste laget på Anfield, vant 4–0 (Daniel Sturridge brukte 24 sekunder, ifølge Opta, på å score etter at han ble byttet inn rett før slutt) og Jürgen Klopp kan juble for tre poeng i serieåpningen.

– Hypen er berettiget. Liverpool har blitt et enda bedre fotballag, sier Simen Stamsø Møller, og roser debutant Naby Keïta, som spilte en særdeles god kamp på midtbanen.

– Der har Liverpool fått en klassespiller, konstaterer han, og får støtte av Liverpool-kaptein James Milner.

– Du kan se at han bare kommer til å bli bedre, og man kan bare prøve å se for seg hvor god han kommer til å bli når han får mer tid med gutta. Han er en kvalitetsspiller, akkurat som de andre vi har brakt inn og som skaper konkurranse. Det er slik man vil ha det, sier han til Sky Sports.

West Ham, nevnt blant overgangsvinnerne , kunne knapt fått en verre start.

På sin side var Klopp godt fornøyd med Keïta.

– En bra forestilling. Han er en virkelig bra fotballspiller og helt fra starten har han tatt steg kjapt. Han spiller i en ganske lik rolle som i Leipzig. Jeg er fornøyd, men vi forventet dette, sier tyskeren.