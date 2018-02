Slik er nye Eliteserien Fantasy

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.02.18 11:56

FOTBALL 2018-02-22T10:56:36Z

Eliteserien Fantasy er tilbake. I 2018 får du flere nye verktøy i kampen om å bli Norges beste manager fra sofakroken.

Her kan du registrere deg og begynne å sette opp ditt lag for den nye sesongen .

Managerspillets første år ble en stor suksess med 71.807 påmeldte spillere. Til slutt var det Hans Magnus Lønøy (35) fra Askøy som kunne kalle seg Norges Fantasy-konge .

I VGs kjendisliga var det håndballstjernen Camilla Herrem som gikk til topps.

Fakta Slik får du poeng: Spilletid:

Spille opp til 60 minutter: 1

Spille 60 minutter eller mer: 2 Mål:

Keeper/forsvar: 6

Midtbane: 5

Angrep: 5

Assist: 3 Holde nullen:

Keeper / Forsvar: 4

Midtbane: 1 Keeper redder tre skudd: 1

Redde straffe: 5

Bomme på straffe: -2

Bonus for kampens beste spiller: 1–3

Slippe inn to mål, keeper/forsvar: -1

Gult kort: -1

Rødt kort: -3

Selvmål: -2

Faktisk spredte spillet seg også utenfor Norges grenser: Det populære nettstedet Fantasy Football Scout publiserte i fjor ukentlige Eliteserien Fantasy-tips på engelsk.

«Utrolig hva Fantasy kan gjøre med deg. Fullvoksne menn spiller norsk Fantasy. Bøy dere, nerder», skrev en av brukerne på nettstedet.

– Det var en suksess første året som vi knapt kunne drømme om. Vi fikk over 70.000 spillere og aldri har vel så mange kjent så mange norske Eliteserie-spillere. Nå gleder vi oss til å komme igang igjen for å gjenta suksessen, sier Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland.

Nå er Eliteserien Fantasy tilbake. Med to og en halv uke igjen til seriestart kan du begynne å gjøre klar ditt lag og samle venner og kolleger til private ligaer før det braker løs mellom Ranheim og Brann lørdag 10. mars.

Registrer deg: Her setter du opp laget ditt

Valgene er mange og tøffe: Velger du fjorårets toppscorer Nicklas Bendtner, eller tror du hjemvendte (og litt billigere) Alexander Søderlund blir giftigere? Hvem skal score målene for Brann? Blir Vålerengas storkjøp Sam Johnson en umiddelbar suksess? Fortsetter Ohi målformen i Stabæk?

I tillegg til nye spillere og priser får du nå noen helt nye verktøy. I løpet av sesongen har du tilgang til tre «chips» som kun kan brukes én gang hver:

«Parkere bussen»: Doble poeng på alle forsvarsspillere.

Doble poeng på alle forsvarsspillere. «Spissrush»: Doble poeng på alle spisser.

Doble poeng på alle spisser. «To kapteiner»: Visekapteinen får også doble poeng.

– Chips er noe vi valgte å spare til oppfølgersesongen for å ha noe nytt i 2018. For dem som kjenner til FPL, så har vi ikke lov til å bruke de samme chipsene, derfor har vi hatt en kreativ drodlerunde for å finne på våre egne, sier Eurosport-programleder Jonas Bergh-Johnsen, som har vært med på å utvikle spillet.

– Etter mange gøyale forslag gjaldt det å finne tre som er logiske, ikke for kompliserte – så de kan hete feks spissrush eller parkere bussen – og gir en mulig ekstra poenggevinst som er passe stor. Vi håper at vi treffer brukbart, det blir spennende å følge, sier han.