Edvartsen vil tilbake som dommer – får nytt «nei» fra NFF

Svein Erik Edvartsen (39) vil tilbake som toppdommer, og mener han har etisk komité i Norges fotballforbund i ryggen. Sentralt i NFF møter han derimot en kald skulder.

– Jeg har holdt formen ved like og er helt sikker på at jeg holder mål, sier den kontroversielle fotballprofilen.

I mars er det to år siden han sist dømte en fotballkamp på høyt nivå. Siden den gang har han kranglet med dommersjef Terje Hauge og blitt anklaget for å forfalske e-poster mens han jobbet som seksjonsleder i Norges fotballforbund.

Ønsker møte

Selv om Edvartsen nektet for dette, valgte han likevel å akseptere et forlik etter først å ha tatt ut søksmål. Samlet satt han igjen med over én million kroner, men også et svært konfliktfylt forhold til sentrale personer i fotballforbundet. Anklager om mobbing og søksmål mot både NFF og direktør Svein Graff har resultert i åpne sår.

VG er kjent med at Edvartsen, ved to anledninger det siste halvåret, har forsøkt å få til et møte med dommersjef Terje Hauge og dommerkomiteen i NFF. Det ønsker ikke motparten, som har null tillit til 39-åringen.

Edvartsen ba så om å få saken vurdert av etisk komité i NFF, hvor Sven Mollekleiv sitter som leder. I sin konklusjon etter et møte 12. november, skriver komiteen at det er dommersjefen og dommerkomiteen som er suverene ved uttak av norske toppdommere.

Livstidsstraff?

Det blir også gjort et poeng ut av at «en kandidats personlige egnethet i høyeste grad er et relevant vurderingskriterium ved uttak».

Men deretter skriver etisk komité (EK) det Edvartsen selv innkasserer som en seier:

«EK er av den oppfatning at idretten bør gå foran med et godt eksempel, ved å skape arenaer for gjenreising av tillit. EK vil på denne bakgrunn gi Forbundsstyret råd om å bidra til at det, på et generelt grunnlag, etableres en arena der SEE gis mulighet til å gjenreise tillit. «Det er opp til forbundsstyret å vurdere hvilket nivå og hvilken arena dette eventuelt skal gjennomføres på».

– Jeg synes det er trist hvis jeg i praksis ilegges livstidsstraff som dommer på grunn av to forlik. Jeg er glad for at etisk komité konkluderer tydelig med at det ikke bør være tilfelle i idretten, sier Edvartsen.

– Det gis råd om at det bør «etableres en arena» der du får muligheten til å gjenreise tillit. Det står ikke direkte at du bør få dømme igjen?

– Jeg fikk vedtaket av komiteens leder, Sven Mollekleiv, på telefon før jeg fikk det skriftlig. De mener jeg skal dømme, men er ikke i posisjon til å avgjøre hvilket nivå jeg skal dømme på. Jeg forstår jo at jeg ikke kan begynne i eliteserien og lede en toppkamp i mars, mener Edvartsen.

Men etter det VG forstår, er ikke sentrale personer i Norges fotballforbund overbevist: Der er man opptatt av det prinsipielle i at det er dommerkomiteen, og ikke styret, som utnevner dommere.

Uttalelsen fra etisk komité ble sendt til styret på Ullevaal stadion. Derfra har fotballpresident Terje Svendsen sendt den ferske uttalelsen videre til dommerkomiteen.

Overfor VG understreker Svendsen at styret hans har tillit til det arbeidet som dommerkomiteen utfører.

Deretter serverer han dårlig nytt til Svein Erik Edvartsen: 39-åringen kan glemme fotballdømming også i 2019, akkurat som de to foregående sesongene.

– Må være rom

– Etisk komité understreker at dommersjefen og dommerkomiteen er suverene ved uttak av dommere, og at en kandidats personlige egnethet i høyeste grad er relevant ved utvelgelse av dommere. Dommerkomiteen er kjent med brevet fra etisk komité. De har gjort sine vurderinger på selvstendig grunnlag, og konkludert med at Edvartsen ikke er aktuell for dømming på toppnivå i 2019, sier fotballpresidenten.

Etter det VG har grunn til å tro, har etisk komité vært opptatt av tre punkter i sin behandling:

Den prinsipielle retten til å kunne presentere seg selv på nytt. Det har vært to forlik, men ingen dom eller eksklusjon i Edvartsens tilfelle. Ingen kan overstyre dommersjefen eller dommerkomiteen hva gjelder oppnevning av dommere, ei heller etisk komité. Viktigheten av ryddighet i oppfølging av saker der det har vært en konflikt. Man skal føle seg skikkelig ivaretatt.

Edvartsen avventer nå et formelt svar fra dommerkomitéen.

– Hvorfor vil du absolutt tilbake til noen som tilsynelatende ikke ønsker deg?

– Jeg vil anta at jeg fortsatt har noen motstandere i dommermiljøet, men i det siste har jeg pratet med flere aktive dommere i eliteserien. De spør hva som skjer og når jeg kommer tilbake, så jeg opplever ikke at jeg er hundre prosent uønsket i miljøet. Jeg mener det må være rom for ulike personligheter, men at alle selvsagt må følge de samme retningslinjene som dommersjefen og dommerkomiteen bestemmer, sier dommeren.

– Om du hadde kommet tilbake, ville du oppført deg annerledes?

– Jeg har tatt lærdom av tidligere hendelser og har innsett at min kommunikasjonsform har vært for tydelig og direkte. Det må jeg lære av. Alt er forlikt og vi må gå videre i livet. Om jeg får komme tilbake i miljøet, vil jeg ikke ha samme kommunikasjonsform hva gjelder tydelighet. Jeg må gjøre det på en annen måte enn tidligere, for det er ikke meningen at folk skal bli lei seg. Men jeg vil fortsatt stille tydelige krav til meg selv og omgivelsene, og det er viktig for å lykkes, sier Edvartsen.

Han jobber i dag som arbeidende styreleder i et større eventselskap. I tillegg hevder 39-åringen å ha flere tilbud om å bli dommerekspert i media og spillbransjen.