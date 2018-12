ÅRETS BESTE: Luka Modric. Foto: ALBERT GEA / X01398

Stor VG-kåring: Modric foran belgisk duo

Valget var enkelt: Ballon d’Or-vinner, Champions League-vinner og VM-finalist Luka Modric (33) var verdens beste midtbanespiller i 2018.

Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De neste dagene vil vi presentere det vi mener er de ti beste spillerne for hver lagdel. Først ut var keeperne, deretter var det forsvarsspillernes tur. Nå er det på tide å kåre årets beste midtbanespillere. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet!

Midtbanen er den lagdelen der det har vært enklest å kåre en vinner i 2018. Det finnes mange som mener at Luka Modric ikke burde vunnet Ballon d’Or foran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi eller Antoine Griezmann, men det er vrient å argumentere for at det finnes midtbanespillere som har vært i nærheten av den lille kroaten det siste året.

Her har det vært vanskeligere å bestemme hvem som skal vrakes fra topp ti.

Paul Pogba leverte et bunnsolid VM med Frankrike og senket Manchester City på våren, men har vært altfor ustabil for klubblaget sitt til å kunne konkurrere med de beste.

James Milner ble assistkonge i Champions League med åtte målgivende pasninger, men det er likevel vanskelig å sette ham helt der oppe blant de ti beste midtbanespillerne i verden.

Ingen hadde flere assists enn franske Dimitri Payet i 2018, men han mistet VM på grunn av en skade. Raheem Sterling har levert målpoeng på løpende bånd for City, men han sviktet i VM for England.

Philippe Coutinho, Jorginho, Casemiro, Saúl Ñiguez og Allan er blant de andre navnene som har vært vurdert, men til slutt falt valget på disse 10:

10. Christian Eriksen

Den kreative dansken har hatt enorm innflytelse både på landslaget sitt og Tottenham i år. Leverte en strålende vårsesong med fem mål og fem assists som bidro til klubbens tredjeplass i Premier League. Med ett mål og én assist sto han bak begge Danmarks mål i VM-gruppespillet, som var nok til å sende dem videre. Denne høsten har han fortsatt å markere seg som en spiller for de store anledningene: Fem av hans seks assists i ligaen har kommet mot Chelsea, Arsenal, Liverpool og United, og det var Eriksen som scoret vinnermålet mot Inter som sendte Spurs videre i Champions League.

9. Toni Kroos

Uvurderlig for Real Madrid i kraft av sine pasningskvaliteter, som kanskje er de aller beste i verden: 93 prosent treffsikkerhet på pasningene i La Liga forrige sesong, flest av alle spillere med minst 1000 pasninger, er ekstremt imponerende tall for en spiller som på ingen måte bare slår trygge baller. Er også den spilleren med flest vellykkede pasninger på siste tredel i Champions League denne sesongen. Sto for Tysklands eneste opptur i VM da han curlet inn et vidunderlig frispark fire minutter på overtid mot Sverige.

8. David Silva

32-åringen har hatt andre og langt mer alvorlige ting å stri med i år. I januar avslørte Silva at han hadde fått en sønn som ble født ekstremt prematurt. Først i midten av mai ble lille Mateo utskrevet fra sykehus. Da er det ekstra imponerende at David Silva, under det han kaller sitt livs tøffeste måneder, leverte en lang rekke mesterlige kamper for Manchester City. La opp på det spanske landslaget etter VM, men holder koken i City: Åtte mål og fire assists så langt denne sesongen er imponerende for en sentral midtbanespiller.

7. Sergio Busquets

Ekstremt verdifull for både Barcelona og Spania. Ingen i verden løser midtbaneanker-rollen bedre enn den såkalte «blekkspruten fra Sabadell». Med lange ben og en unik evne til å lese spillet er Busquets en ekspert på å bryte motstandernes angrep før han umiddelbart finner den beste løsningen, enten det er en sylskarp pasning gjennom ledd til Lionel Messi eller en kort pasning til en bedre plassert lagkamerat. Dikterer tempoet som få andre.

6. Ivan Rakitic

Året har vært et vanvittig maraton for Rakitic: VM-finalen i juli var hans 71. kamp i 2017/18-sesongen – flere enn noen annen spiller. Det hindret ham ikke i å være en av mesterskapets beste spillere, med dominerende prestasjoner mot blant andre Argentina og Russland. For Barcelona har kroaten også vært en kvalitetsgarantist. Han behersker de fleste faser av spillet og glimter i blant til med drømmescoringer som den mot Tottenham på Wembley i høst.

5. Isco

Et merkelig år for den spanske ballkunstneren. Fast på Real Madrid-laget som vant Champions League på våren og alltid like strålende for Spania, inkludert i VM, da han leverte fire svært gode kamper. Beholdt plassen på Real Madrid under Julen Lopetegui, men har havnet helt ute i kulden under Santiago Solari. Ikke utenkelig at han forsvinner fra den spanske hovedstaden snart – da vil en av verdens beste spillere være på markedet.

4. N’Golo Kanté

Nok et gyllent år for verdens fremste ballvinner og kanskje den mest folkekjære av alle. Etter seriegull med Leicester i 2016 og seriegull med Chelsea i 2017 fulgte Kanté opp med FA-cupgull med Chelsea og VM-gull med Frankrike i år.

Under sommerens mesterskap var han blant de aller beste spillerne helt frem til finalen, da han ble byttet ut tidlig i andre omgang etter en begredelig forestilling. På høsten har han etter hvert vist at han også kan bekle en litt mer offensiv rolle på midtbanen under Maurizio Sarri.

3. Kevin De Bruyne

Manchester Citys store stjerne er den komplette playmaker. De Bruyne kan forandre en fotballkamp gjennom et kanonskudd i krysset, en lysende gjennombruddspasning, en presis dødball eller et dribleraid, og han er like god med begge bein. En av verdens aller smarteste spillere.

Belgieren var Citys viktigste spiller da de vant Premier League og ligacupen på våren. Under sommerens VM brukte han litt tid på å finne sin beste rolle, men han senket Brasil på vakkert vis i kvartfinalen.

2. Eden Hazard

Den belgiske kantspilleren har hatt en tendens til å levere litt varierende prestasjoner avhengig av motivasjon, men i 2018 har han vært dominerende fra ende til annen.

Til og med på bronsefest i Belgia:

På våren herjet han i Premier League og ble matchvinner i FA-cupfinalen. I sommer var han blant VMs aller beste spillere, med tre mål, to assists og en kapteinsrolle som virkelig viste hvor mye han har modnet. I høst har han også vært ustoppelig i Premier League: Åtte mål og ni assists er fasiten etter 16 kamper.

1. Luka Modric

Kroaten ble, ved å stikke av med både Ballon d’Or og FIFAs «The Best»-pris, mannen som gjorde slutt på ti års Messi- og Ronaldo-hegemoni i individuelle kåringer. Modric står naturligvis for noe helt annet enn de to superstjernene som fotballspiller.

Han har alt en midtbanespiller kan drømme om: Han kan drible, er like god på kort- og langpasninger, løper utrettelig, er aggressiv og vinner igjen mange baller, og er en motiverende ledertype og kaptein. Modric er ingen statistikk-spiller, han står med tre mål og elleve assists i 2018, men han har vært helt avgjørende for Real Madrids suksess i Champions League og – først og fremst – Kroatias vei til VM-finalen.

For det er i hovedsak sommerens herjinger i Russland som gjør at den tidligere Tottenham-spiller i en alder av 33 har fått den voldsomme anerkjennelsen. Gruppekampen mot Argentina og kvartfinalen mot Russland var de to største høydepunktene i turneringen, der Modric for alvor fikk vist frem sitt komplette register.