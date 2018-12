Engelske eksperter har troen på Solskjær: – Han vil takle stjernene

FOTBALL 2018-12-20T10:55:44Z

Engelske fotballeksperter er positive til Ole Gunnar Solskjær (45) - og tror at han kan få rettet opp skakkjørte Manchester United.

Publisert: 20.12.18 11:55 Oppdatert: 20.12.18 12:23

– Det kunne ikke være noe bedre tidspunkt for Solskjær å overta, sier The Times’ fotballekspert Paul Hirst til VG.

– Ting kan bare gå til det bedre. José Mourinho forlot United i verst tenkelige tilstand, så forventningene er på «all time low».

Han er heller ikke redd for at ikke Solskjær vil klare å styre alle stjernene:

– Nei, det vil han takle stjernene. Han har vært rundt de store stjernene tidligere, og han har sett hvordan Ferguson taklet dem og lært av det.

Hirst er sikker på at Solskjær kommer til å føle varme fra supporterne.

– De elsker ham på grunn av det han oppnådde for United, og for det han oppnådde som spiller. Han tok risiko, han scoret avgjørende scoringer på slutten av kampene - som den i Barcelona - og han angrepet målet.

– Slik vil supporterne også se hans lag nå?

– Ja, om laget hans spiller som han gjorde, så vil United-supporterne omfavne ham. De har blitt vant til trist, forutsigbar fotball under Mourinho. De vil bli begeistret igjen, og forhåpentligvis kan Solskjær klare det.

I øyeblikket ligger United 11 poeng unna mesterliga-plass til høsten. Det er en liten katastrofe om klubben ikke klarer det.

– Realistisk, så vil det blir vrient for ham å kvalifisere seg til Champions League. United er 11 poeng unna topp 4 nå etter 17 matcher, og lagene rundt dem er i bedre form. Det er likevel ingen tvil om at fansen vil stille seg bak ham, så det vil bli fem interessante måneder.

Stuart Mathieson fulgte hele Ole Gunnar Solskjærs karriere for lokalavisen Manchester Evening News . Nå er han pensjonist, men følger fortsatt klubben nøye og har bedre kontakter enn de fleste. Han svarer slik når VG spør om han tror nordmannen vil gjøre suksess:

– Dette er et veldig fornuftig trekk av United-ledelsen. Jeg har stor tro på at Ole Gunnar kommer til å gjøre det bra.

– Hvordan?

– Han kommer ikke til å lede dem til ligagull! Det er ikke mulig, de ligger for langt bak. United kommer heller ikke til å vinne Champions League. Det er mange andre lag som er bedre. Cupen er jo en mulighet. Men det er ikke sølvtøyet Ole Gunnar kommer til å bli målt på.

– Hva vil han bli målt på?

– På om han klarer å få tilbake smilet i klubben. Om han klarer å reparere den skaden som er gjort. Om han klarer å forene alle i Manchester United igjen. Klubben har falt massivt ut med fansen. De er veldig fornøyd med denne utnevnelsen. Ole Gunnar har alltid vært populær blant supporterne. Han er også likt av alle i klubben.

Stuart Mathieson mener at ingen er bedre egnet til å styre United i dagens situasjon enn Ole Gunnar Solskjær.

– Som person passer han bedre enn alle andre.

– Vil han få respekt hos stjernene?

– Det er selvfølgelig et vanskelig spørsmål. Han skal stå opp mot Pogba og de andre stjernene. Han lyktes ikke i Cardiff. Jeg føler at det var feil av ham å ta den jobben. Men det som ikke fungerte i Cardiff, kan komme til å fungere i United.

– Hva betyr Solskjærs forhold til Sir Alex Ferguson?

– Ole Gunnar er en klok mann. Han kommer til å snakke med Fergie og søke råd hos ham. Det er fornuftig. Fergie kommer til å være til god hjelp, sier den mangeårige fotballjournalisten til VG.

Mathieson er ikke redd for at United blir «fort stort» for Solskjær.

– Nei, han taklet presset som spiller. Manchester United var aldri for stort for ham. Han har taklet det også i Molde. Og en hver jobb er jo et press. Jeg frykter ikke at Ole Gunnar vil bli vippet av pinnen av å være manager i verdens største fotballklubb.

Sam Wallace i Daily Telegraph har også tro på Uniteds «caretaker» fram til sommeren.

– Jeg tror han vil takle presset, og fansen vil støtte ham. Ingen forventer at han skal klare å få United inn blant topp 4. Det vil være å overprestere i forhold til hva laget har gjort til nå.

– Vil han klare å takle stjernene?

– Ja, jeg tror han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg tror også nedturen i Cardiff vil være positivt. Når du har vært med på noe sånt, så kommer du sterkere ut av det, sier Wallace om Solskjærs nedrykk med den walisiske klubben i 2014.

– Hva bør Solskjær gjøre taktisk?

– Det viktigste er at spillerne vet hvordan de skal spille. At det ikke er noen tvil om det. José Mourinho forandret hele tiden. Spillerne vil vite hvordan de skal spille. Derfor er det viktig at Solskjær er klar på det.

Daily Telegraphs Jason Burt er overrasket over at Solskjær blir Uniteds «caretaker», men er samtidig positiv til nordmannen.

– Av alle navn som var linket til jobben som Manchester United-manager, kan vi trygt si at ingen ville ha forutsatt at klubben ville vende seg til Ole Gunnar Solskjær i krisen, skriver han i avisen.

– Men det kan komme til fungere, fortsetter Burt under tittelen «Hvorfor Ole Gunnar Solskjær kan bli Manchester Uniteds usannsynlige frelser etter sparkingen av José Mourinho».

– Ikke minst å forandre den nedbyggende, undertrykkende atmosfæren skapt av José Mourinho.

Tidligere Manchester United-spillere er delte i vurderingen av Solskjær-utnevnelsen:

– Ja, Solskjær scoret seiersmålet i Champions League-finalen, men er det virkelig her United er nå? Han er en legende, og fansen synger navnet hans, men ærlig talt, sier Robbie Savage ifølge BBC.

Solskjærs tidligere lagkamerat Darren Fletcher er mer positiv:

– Han er en fin fyr, men folk kommer til å få beskjed hvis Ole ikke er fornøyd med dem, sier han til BBC Radio.