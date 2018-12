ANDRE TIDER: Mikael Silvestre, Roy Keane, Ryan Giggs og Ole Gunnar Solskjær jubler etter en Solskjær-scoring mot Nantes i 2002. Foto: Erik Hannemann

Keane angriper United-spillerne: – Slipper unna med mord

FOTBALL 2018-12-22T08:03:52Z

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane (47) er ikke nådig mot spillerne i gamleklubben før Ole Gunnar Solskjær (45) debuterer som manager borte mot Cardiff i kveld.

Publisert: 22.12.18 09:03

Keane har uttalt seg til BBC Radio 5 Live, og mener stjernegalleriet på Old Trafford har vært feige i prosessen som førte til at José Mourinho fikk sparken tidligere denne uken.

– Jeg mener spillerne, helt opplagt, slipper unna med mord. Måten de har gjemt seg bak manageren Mourinho på. Uansett hva man sier om spillerne, så har de kastet ham under bussen, sier Keane ifølge Manchester Evening News .

Ole Gunnar Solskjær , som har hadde et veldig godt forhold til Keane da de spilte sammen i klubben, leder laget mot Cardiff i Wales med avspark 18.30.

Keane peker på at spillerne, mange av dem hentet til Manchester United for store summer, ikke har vært i nærheten av å prestere.

– Ikke misforstå meg, jeg er ikke Moruinhos største fan, men jeg tåler ikke spillere som gjemmer seg bak agenter, kamerater og mediene. Det er rett og slett en vits, mener Keane som hevder han aldri havnet på kant med Sir Alex Ferguson da han selv var på høyden av sin karriere:

– Egentlig havnet jeg aldri i bråk med Alex Ferguson, ikke før på slutten da jeg kom tilbake fra skade og følte at jeg selv ble kastet under bussen.

Irske Keane kom til Manchester United fra Nottingham Forest i 1993, og var med på å vinne syv ligagull, fire FA Cup-titler og Champions League, før han rett og slett fikk sparken fra storklubben i mars 2005.

– Folk mener sikkert at jeg er av den gamle skolen, men jeg vil heller kalle det den riktige skolen. Uansett hva som skjer i klubben din, særlig en så stor klubb som United, så går du ut på banen og gir alt uten noen unnskyldninger, mener Keane som er klar på at noe lignende ikke kunne skjedd da han selv var aktiv fordi laget da hadde «solide typer, og gode ledere».

Manchester United møter Cardiff, som har vunnet fire av sine fem siste ligakamper hjemme på eget gress. Det har løftet laget to poeng over Burnley under nedrykksstreken.

Med Cardiffs hjemmeflyt ser det ikke så håpløst ut for dem som det gjorde tidlig i høst. De har scoret i seks av ni hjemmekamper.

Manchester United har sluppet inn hele 29 ligamål. Kun fire Premier League -lag har sluppet inn flere. Borte har gjestene stengt buret bare én gang så langt (liga). Dette er noe av det Ole Gunnar Solskjær må jobbe med fremover. Men det er begrenset med tid han har hatt til det til akkurat lørdagens kamp.

