I FOKUS: Ole Gunnar Solskjær har fått en drømmestart på karrieren som Manchester United-manager. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Arsenal-legende mener Solskjær behandles «nedlatende»

FOTBALL 2018-12-31T11:23:31Z

MANCHESTER (VG) Den tidligere Arsenal-profilen Martin Keown (52) mener Ole Gunnar Solskjær (45) får for lite av æren for at Manchester United ser ut som et nytt lag.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.12.18 12:23

I BBC-programmet «Match of the Day 2» trekker programleder Mark Chapman frem at flere på sosiale medier mener Uniteds tre strake seire under Solskjær ikke er noen stor bragd med tanke på at det har skjedd mot Cardiff, Huddersfield og Bournemouth.

Blant dem er den engelske TV-personligheten og Arsenal-supporteren Piers Morgan:

– Folk sier at dette er kamper de hadde vunnet under Mourinho også. Men er ikke poenget at de ikke hadde vunnet på den måten, spør Chapman .

– Det handler om måten de vinner på. De spiller en helt annen fotball enn de gjorde under Mourinho, svarer Arsenals tidligere storscorer Ian Wright.

– Han er ikke en komiker

Martin Keown, den andre eksperten i studio, mener det snakkes for lite om Solskjærs fotballfaglige ferdigheter. Den tidligere Liverpool-helten Robbie Fowler er blant de som mener Uniteds opptur kun handler om at José Mourinho er borte .

– Solskjær har gjort en bemerkelsesverdig jobb. Alle har bare snakket om at han har fått smilene tilbake, men han er ikke en komiker, han er en fotballspesialist. Han vet hva han vil, sier Keown, som vant tre Premier League -trofeer og tre FA-cuper i løpet av sine godt over 300 kamper for Arsenal på 1990- og 2000-tallet.

– Synes du han blir behandlet nedlatende av folk, spør programlederen.

– Jeg synes han blir det, ja. Vi snakker om en fotballspesialist her. Det minner litt om Gareth Southgate, som var det engelske fotballforbundets mann. Solskjær er Uniteds mann. Vi burde ikke undervurdere ham. Han har en gigantisk mulighet. Måten han har endret klubben på i løpet av noen få kamper, er virkelig enestående, sier Keown.

Her kan du se høydepunktene fra Solskjærs tredje strake seier som United-sjef:

Solskjær: – Kommer ikke til å miste nattesøvnen

Etter 4–1-seieren over Bournemouth spurte VG Solskjær om hva han synes om den massive mediedekningen han får – på godt og vondt – som United-manager, ikke minst i Norge.

– Det pleier å være en del skriverier når det har med meg å gjøre, og når det har med Manchester United å gjøre. Når de to settes sammen, så er det naturlig at det blir litt overskrifter. Men jeg bruker ikke så mye tid på det, sier Solskjær til VG.

– Jeg kommer ikke til å miste nattesøvnen hvis noen sier at jeg ikke hører hjemme her, og jeg kommer ikke til å ta av hvis noen synes det er fantastisk. Jeg synes det er kjekt selv og bruker ikke mange timer på å lese aviser, sier Solskjær.