11 geniale Solskjær-dager

Alle hyller Ole Gunnar Solskjærs managerstart. Selv mener han trolig at de tre strake seirene er de naturligste i verden for Manchester United.

Og de er jo egentlig det.

Dette er kamper United skal vinne, det er motstandere av typen klubben feide over med et skuldertrekk i Solskjærs aktive tid og det er dit den nye manageren vil igjen.

Cardiff, Huddersfield og Bournemouth skal aldri stå i veien for Manchester United.

Hver gang Ole Gunnar Solskjær har åpnet munnen de siste dagene, har uttalelsene bunnet ut i det samme budskapet: Selvtillit. Spillerne får konstant beskjed om hvor gode de er, om at ingen er i Manchester United uten at man holder veldig, veldig høy klasse, og at de skal vise frem det på banen.

Det ser ut som de hører på ham.

5-1, 3-1 og 4-1 er festtall, og selv om disse kampene fort kunne gitt ni poeng med José Mourinho som sjef også, hadde det ikke skjedd gjennom å score 12 ganger.

Mourinho fortalte omtrent aldri spillerne at de er gode, i hvert fall ikke offentlig, snarere det motsatte. Sammen med Pep Guardiola er han den største managerstjernen i verden i dette årtusenet. Han ble hentet for å gjenreise verdens rikeste klubb, men José Mourinho har ikke Manchester United i ryggmargen.

Han skulle gjøre det på sin måte, ikke Uniteds, og gravde laget så langt ned i et destruktivt og defensivt hull at spillerne til slutt satt fast.

Det er altfor tidlig å geniforklare Ole Gunnar Solskjær. Men det er mulig å kalle starten hans for genial.

Solskjær har gjort alt rett så langt, sagt alt de riktige ordene, utnyttet sin status blant supporterne, flørtet, smilt og sjarmert, skjøvet spillerne foran seg, istedenfor å ta æren selv. Og han har definitivt Manchester United i ryggmargen, han er Alex Fergusons mann, han vet hvordan storheten ble skapt, at det ikke skjedde gjennom å ligge i forsvar.

Etter Ole Gunnar Solskjærs mening skal ikke Manchester United frykte noen i hele verden, heller ikke Paris Saint-Germain og Neymar og Mbappé i 8-delsfinalen i Champions League i februar.

«Hva gjør alle de røde draktene inne i motstanderens 16-meter?» spurte tidligere Manchester United-spiss Brian McClair på Twitter etter bare åtte minutters spill mot Bournemouth. Det var humor, og sarkasme i retning José Mourinho. United kontrollerte kampen med en gang, Marcus Rashford så brasiliansk ut og Paul Pogba fortsatte med å stikke fingeren i øyet på sin tidligere manager ved å score to ganger før pause.

Og hva i all verden tenker Mourinho når han ser showmannen han fikk minimalt ut av? Forholdet mellom dem skar seg fullstendig, Pogba har garantert sin del av skylden for det, men en manager mislykkes når en fransk verdensmester som hentes for en milliard ikke kan brukes.

Pogba har fire mål og tre målgivende under sin nye, norske sjef. Solskjær slapp til en 17-åring på reservelaget, nå har han sluppet løs en 25-åring på A-laget. «Jeg ba dem spille som da de var unger», sa Solskjær etter den første seieren over Cardiff. Paul Pogba ser plutselig ut som et barn som koser seg på løkka igjen.

Det var bakromspasninger og finesse, Marcus Rashfords kjappe bein er utrolig vanskelige å følge, Ander Herrera og Nemanja Matic gjorde grovjobben rundt Pogba og når også den andre store stjernen, Romelu Lukaku, kommer inn og scorer, går liksom alt Solskjærs vei.

Fortsatt blir det for ofte farlig på dødballer imot. Det er Solskjær nødt til å rydde opp i før de store lagene venter, men han har begynt i den andre enden, med å sette et så kraftig offensivt United-stempel på laget at et baklengsmål pr. kamp ikke har vært noe problem.

Dette stempelet er også hans lille mulighet til å få jobben på permanent basis, slik Solskjær har uttrykt at han ønsker.

Fortsetter suksessen vil kanskje ledelsen tenke at det innebærer en ekkel risiko å hente inn en fjerde mann (etter Ferguson) som skal prøve å bygge opp Manchester United på sin egen måte.

Tottenhams Mauricio Pochettino er de flestes favoritt, men tenk om Ole Gunnar Solskjærs eventyr fortsetter.