ADJØ? Antonio Conte kom til Chelsea fra italienske Juventus. Nå kan han være ferdig i klubben før kontrakten hans egentlig går ut. Foto: TONY O'BRIEN / X03815

Hevder Conte er ferdig i Chelsea etter sesongen

Publisert: 12.01.18 06:56

Chelsea og manager Antonio Conte kommer ikke til å fortsette samarbeidet neste sesong. Det hevder britiske Daily Mail.

Tabloidavisen , som er blant Englands aller mest leste, hevder å vite at de to partene ligger an til å avslutte samarbeidet ett år før kontrakten til italieneren går ut.

– Chelsea har startet å søke etter sin neste manager, og sjansen for at Antonio Conte forlater etter sesongen bare øker og øker. Italieneren er klar til å flytte på seg, forklarer avisen.

Conte ledet Chelsea til seriegull på første forsøk, men maktet ikke å ta The Double ettersom Arsenal ble for sterke i FA-cupfinalen .

Denne sesongen har det gått tråere i Premier League . London-laget er på tredjeplass, et lite poeng bak Manchester United, men med 16 poeng opp til suverene City på topp.

Det er sjelden stille rundt den karismatiske italieneren, som er kjent for sine ville jubelscener på sidelinjen. Etter forrige sesongs seriegull ble det rapportert at han ikke var fornøyd med hvordan klubben oppførte seg på overgangsmarkedet. I tillegg frøs han stjernespiss Diego Costa ut av klubben , og i de siste dagene har han hatt en ordkrig mot United-manager José Mourinho .

Daily Mail skriver likevel at det ikke kommer til å skorte på tilbud for den karismatiske manageren dersom hans arbeidsforhold med Chelsea tar slutt.

De skriver at PSG er et sannsynlig stoppested for Conte, og at Real Madrid kommer til å ha øynene åpne skulle de finne på å skille lag med Zinedine Zidane.

Men hvem skal i så fall ta over Chelsea? Daily Mail skriver at London-klubben nok en gang vender nesen mot Contes gamleklubb Juventus. Massimiliano Allegri samt eks-Barcelona-manager Luis Enrique er ifølge avisen favorittene til å overta etter Conte. I tillegg skal Napoli-manager Maurizio Sarri være i søkelyset.