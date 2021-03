I DRIVET: Martin Ødegaard var i storslag mot West Ham. Her stikker han fra Mark Noble. Foto: Shaun Brooks/Action Plus/Shutterstock / Shutterstock

Ødegaard hylles etter storkamp: − En gave til Ståle Solbakken og det norske folk

Martin Ødegaard (22) setter kursen mot Marbella for sin aller første landslagssamling som kaptein for Norge. Med seg i bagasjen får han mange rosende ord etter Arsenals opphenting mot West Ham.

Publisert: Nå nettopp

– «Superb», skriver tidligere Arsenal-spiller og nåværende ekspertkommentator Alan Smith på Twitter etter 3–3-kampen mot West Ham.

Han sikter til Martin Ødegaard.

les også Ødegaard sentral i vanvittig Arsenal-opphenting: Fra 0–3 til 3–3

– Skapte sjanse etter sjanse

Nordmannen var sentral da Arsenal gikk fra å ligge under 0–3 til å få med seg 3–3 og ett poeng i London-oppgjøret. Nordmannen var tredje sist på samtlige Arsenal-mål, og var ellers involvert i bortimot alt The Gunners foretok seg med flere lekne detaljer, vendinger og pasninger.

Her kan du se høydepunktene fra målfesten i London:

På pressekonferansen ble Mikel Arteta spurt om mannen Arsenal-fansen kåret til banens beste.

– Jeg synes han hadde en fantastisk kamp. Han er intelligent i måten han leser spillet på og måten han kan påvirke kamper på. Han viste igjen hvor mye han vil vinne. Da alle var litt skjelvne, ga han oss ro med ballen, og skapte sjanse etter sjanse, sier Arsenal-manager Mikel Arteta etter kampen.

– Jeg elsker talentfulle og kreative spillere som hele tiden er villige til å ta ballen og få ting til å skje, samtidig som de er mobile og hardtarbeidende. Han er en av dem. Vi har spillere med ulike kvaliteter, men det er sant at Martin nå gir oss noe vi ikke har hatt før, sier den spanske manageren.

Her kan du se høydepunktene fra målfesten i London:

Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

– Han som svinger taktstokken

Øyvind Alsaker kommenterte kampen for TV 2. På spørsmål fra VG om dette var Ødegaards beste kamp, svarer den erfarne kommentatoren:

– Hans beste time i hvert fall, for den første halvtimen var ikke rare greiene fra Arsenal.

– Det er han som svinger taktstokken i det Arsenal-laget. Han er alltid spillbar, alltid trygg med ball, og det jeg liker veldig godt, som Norge kommer til å ha bruk for, er at han søker det kompliserte. Når han ikke er i form blir det mye på tvers og i støtte, men når han er i form ser han veldig ofte etter de spennende løsningene, sier Alsaker, og legger til:

– Og den ene pasningen gjennom til Nicolas Pépé er det ingen andre på banen som slår. Det er ikke mange andre i Premier League som gjør det heller.

Nordmannen scoret sitt første mål for klubben da Arsenal slo Olympiakos 3–1 i Europa League. Deretter fulgte han opp med scoring i London-derbyet mot Tottenham.

les også King røper Ødegaard-SMS-er: – Passer ham perfekt

Første landskamp som kaptein

Playmakeren ble nylig utnevnt til Norges nye landslagskaptein under Ståle Solbakken.

Nå venter VM-kvalifiseringskamper mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

– Jeg er veldig glad for å se at Mikel Arteta satser på ham, og jeg er veldig imponert over hvor kjapt han har tatt det i England. Han kom til et lag som slet, og det er ikke bare-bare. Han har virkelig blitt moden. Det er en gave til Ståle Solbakken og det norske folk, sier Alsaker, som mener Ødegaard er et godt kapteinsvalg.

– Han er smart, han er moden og han er alltid 100 %. At han kommer dit med gode opplevelser er veldig bra.

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb, som kommenterte kampen sammen med Alsaker, sa at Ødegaard var «on fire».

– Det lover godt for de tre landskampene at de to største essene i troppen til Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, er «on fire». Det kan bety mange poeng på den første runden, sa Semb.

– Seriøst talent, strålende arbeidsmoral, glimrende mentalitet. Vi må hente ham permanent, skriver Arsenal-supporter og programleder Piers Morgan på Twitter.