POENGTAP: Pep Guardiola og Manchester City klarte bare 1–1 mot West Bromwich.

Smell for Manchester City - mistet poeng mot bunnlag

(Manchester City - West Bromwich 1–1) Mot nedrykkstruede West Bromwich gjorde Manchester City noe de ikke hadde gjort på over ti timer: de slapp inn mål. Det ble kostbart for Pep Guardiola og co.

For tross enorme sjanser, klarte ikke hjemmelaget å senke dumpekandidaten West Bromwich. Tidligere Manchester United-keeper Sam Johnstone måtte hente frem sine ypperste redninger og sikret bortelaget et smått sensasjonelt poeng.

Men det var City som åpnet best på Etihad Stadium:

Ilkay Gündogan trives best foran mål i desember. 22 kamper etter hans siste mål, som kom ved juletider i fjor, gikk han nok en gang inn i rollen som julenissen for City-fansen og sendte hjemmelaget i ledelsen da halvtimen var spilt.

Raheem Sterling ble spilt gjennom forsvaret, vendte opp ved dødlinjen og fant tyskeren 45 grader ut i feltet. En sikker avslutning fra Gündogan ga Pep Guardiola noe å smile for – men bare i 13 minutter.

For like før pause utlignet gjestene. West Bromwich ligger nest sist i Premier League, men straffet City etter et frispark.

City fikk så vidt rensket ballen unna, før West Bromwich kriget ballen inn i feltet igjen. Der sørget Semi Ajayi for full jubel på gjestenes benk. Avslutningen fikk en styring via Ruben Dias, noe som satte Ederson helt ut av spill.

Siden 2–0-tapet mot Tottenham 21. november hadde Guardiola og co. spilt seks kamper i alle turneringer uten å slippe inn mål. Ti timer og åtte minutter senere sprakk nullen etter et selvmål.

SPRAKK NULLEN: Semi Ajayi via Ruben Dias og i mål. Et sjeldent baklengsmål for City. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Baklengsmålet ble direkte avgjørende for sluttresultatet. City presset et lavtliggende og passivt bortelag, og byttet inn Sergio Agüero for en ekstra dose kraft i angrepet. Guardiolas grep viste seg imidlertid å være fånyttes, da angrepsstjernene ikke maktet å overliste West Bromwichs sisteskanse.

City klarte ikke å utnytte Chelsea tap tidligere tirsdag kveld. De lyseblå kunne komme à poeng med Frank Lampards menn på 5.-plass, men måtte nøye seg med uavgjort mot West Bromwich.