Heldig Liverpool reddet av selvmål

(Ajax-Liverpool 0–1) Liverpool imponerte de færreste i sin første kamp uten kneskadde Virgil van Dijk. Men et selvmål i 1. omgang sikret seier i den første gruppekampen i Champions League.

I 2018/2019-sesongen vant Liverpool Champions League, mens Ajax kom til semifinalen (tapte for Tottenham). Nå er de i samme gruppe i gruppespillet. Og Liverpool ønsker nok «revansj» i turneringen etter at de røk for Atletico Madrid i 16-delsfinalen sist.

Og etter 36 minutter fikk Liverpool hjelp i den første gruppekampen, da Ajax-spiller NicoTagliafico satte ballen i eget mål med venstrefoten, etter at Mane slo hardt og lavt inn foran mål.

SELVMÅL: NicoTagliafico satte ballen i eget nett. Her fra en duell med Mohamed Salah. Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP

Fabinho: Virgil er en leder

Fabinho leverte som matchvinner for Liverpool etter 44. minutter, da han reddet skuddet fra Tadic på streken. Enorm sjanse for hjemmelaget og solid forsvarsjobb av Fabinho.

For Liverpool må klare seg uten verdens beste midstopper, Virgil van Dijk, etter at han fikk en kneskade da han ble taklet av Everton-keeper Jordan Pickford sist helg. Van Dijk må opereres. Uten ham var Fabinho og Gomez stopperparet til gjestene.

Fabinho snakket om savnet av Virgil van Dijk etter kampen.

– Da jeg forsto at Virgil var ute for en lang tid, så var det et sjokk. Han er en leder. I garderoben sørger han alltid for god stemning. Nå må vi vinne for ham, sier Fabinho om Virgil van Dijk under Viasats sending.

fullskjerm neste REDNING PÅ STREK: Fabinho var god i Liverpool-forsvaret og leverte blant annet denne redningen like før pause.

Han gir Ajax gode ord etter kampen.

– Vi spiller mot et godt lag. De prøver alltid å spille god fotball. Det var bra å holde nulle for oss, og å vinne kampen, sier Fabinho til Viasat.

Stolpeskudd

Og før man rakk å trekke pusten etter sidebytte, så dundret Klaassen til og satte ballen i stolpen. Ballen fikk en nærmest perfekt skru. Liverpool hadde 53 prosent ballbesittelse og 12 avslutninger mot Ajax’ 11 på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

Liverpool-manager Jürgen Klopp snakket om det enorme kampprogrammet med kamper nesten hver tredje dag.

– Dette laget er ikke så stort som det var for noen uker siden. Vi må kjempe med det vi har, og det er det vi gjør. Det var mye vi kunne gjort bedre i dag, men for øyeblikket bryr jeg meg ikke om det, sier Klopp til Viasat.

Det er tydelig at Liverpool-manager Jürgen Klopp også brukte kampen til å hvile spillere. Kaptein Jordan Henderson startet på benken og kom inn for Champions League-debutant Curtis Jones etter pause.

Etter 60 minutter byttet Liverpool hele angrepstrioen. Midtstopper Schuurs har grunn til å være fornøyd med egen innsats mot den ellers så målfarlige angrepstrioen. Han gjorde det vanskelig for dem. Tadic og Blind hadde også en god dag på jobb for Ajax, men det var ikke nok. Jota, Minamino og Shaquiri erstattet trioen på topp.

– Vi hadde mange sjanser, så jeg er skuffet. I slike kamper kan man ikke misse sjanser som vi gjorde, sier Tadjic til Viasat.

I gruppe D spiller også Midtjylland og Atalanta.

Publisert: 21.10.20 kl. 22:54 Oppdatert: 21.10.20 kl. 23:44

