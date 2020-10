Watkins med hat trick på en omgang da Aston Villa filleristet Liverpool

(Aston Villa - Liverpool 7–2) Debutanten herjet samtidig som Jack Grealish (25) og Ross Barkley (26) også fant tonen. En spinnvill fotballdag ble enda mer surrealistisk etter en utrolig kamp i Birmingham.

Liverpool slapp nemlig inn syv mål for første gang siden april 1963 i det som må være en av de mest surrealistiske Premier League-dagene på veldig, veldig lenge.

Sist Liverpool slapp inn syv mål var mot Tottenham, som ydmyket Manchester United med å vinne 6–1 på Old Trafford tidligere på kvelden.

– Hva er det for en søndag vi opplever? spurte Erik Thorstvedt retorisk i TV 2s studio.

Rett etterpå fikk altså Liverpool unngjelde på Villa Park.

– En brutal titt i speilet for de regjerende mesterne, skriver TV 2s kommentator Øyvind Alsaker på Twitter etter 2–7-tapet til Liverpool.

FORTVILTE: Virgil van Dijk noterte seg også for sitt andre gule kort på 76 seriekamper for Liverpool. Begge har kommet borte mot Aston Villa. Foto: PETER POWELL / X06528

Kun Manchester City har tidligere klart å score fem mål på Jürgen Klopps mannskap etter at tyskeren kom til klubben.

Søndag kveld var Jack Grealish egenhendig involvert i fem scoringer med sine to mål og tre assists.

– Den kampen han gjør i kveld... Det er noe av det verste, kommenterte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

FEIRING: Jack Grealish & co kunne juble. Foto: Peter Powell / PA Wire

Grealish var ikke den eneste. Aston Villa-spissen Ollie Watkins var nemlig også i fyr og flamme på Villa Park før pause.

Først da Grealish utnyttet en feil fra Liverpools reservekeeper Adrián og så serverte sin nye lekekamerat foran mål, som enkelt sendte vertene i føringen.

Deretter gjorde han nesten alt selv da han kjørte karusell med Joe Gomez og limte ballen opp i vinkelen.

Watkins avsluttet også scoringsfesten før pause da han løp seg fri etter et frispark og headet ballen i det tomme buret.

HAT TRICK: Ollie Watkins kunne scoret fem mål på Villa Park søndag. Foto: Rui Vieira / POOL / AP POOL

Fotballegenden Gary Lineker var ikke imponert over forsvarsspillet:

I mellomtiden hadde Mohamed Salah redusert for Liverpool, mens John McGinn hadde økt ledelsen igjen med et skudd via Virgil van Dijk.

Etter pause fortsatte målfesten. Ross Barkley hadde flere store muligheter til å øke ledelsen. Ti minutter etter hvilen sendte han av gårde et skudd som gikk via Trent Alexander-Arnold og i mål.

Mohamed Salah reduserte på glimrende vis, men det ville seg ikke for Liverpool.

NEDBRUTT: Mohamed Salah fant lite glede i de to målene han scoret for gjestene. Foto: PETER POWELL / X06528

For nok en gang gikk et skudd via en Liverpool-forsvarer og i mål. Denne gangen var det Jack Grealish, som hadde tre målgivende pasninger fra før, som skjøt via Fabinho og i mål.

Som om ikke det var nok stormet Grealish alene med keeper og ydmyket Adrián med en nonchalant lobb forbi Liverpool-målvakten.

På tampen holdt det på å bli enda verre for Liverpool, da Ollie Watkins traff tverrliggeren. Han hadde også en mulighet alene med Adrián, hvor flagget tilsynelatende ble holdt nede.

Publisert: 04.10.20 kl. 22:09

Premier League S V U T M P 1 Everton 4 4 0 0 12 – 5 7 12 2 Aston Villa 3 3 0 0 11 – 2 9 9 3 Leicester City 4 3 0 1 12 – 7 5 9 4 Arsenal 4 3 0 1 8 – 5 3 9 5 Liverpool 4 3 0 1 11 – 11 0 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk