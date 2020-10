FIKK FYKEN: Ståle Solbakken har så langt vært taus om bruddet med klubben han har ledet i mer enn 12 år over to perioder. Foto: Helge Mikalsen

Avisredaktør om Solbakken-sparkingen: − Ulyder i lang tid

Det var mer enn dårlige resultater som til slutt felte Ståle Solbakken (52) i FC København, mener redaktøren i danske Tipsbladet.

Troels Bager Thøgersen skriver i en kommentar at det har vært «ulyder i FCK-maskineriet» i lang tid.

Samtidig er han overrasket over timingen for sparkingen av Solbakken – bare dager etter at overgangsvinduet stengte, og hvor nordmannen hentet «hjem» et par kjente fjes for å snu FCK-skuten: Mathias «Zanka» Jørgensen og Peter Ankersen.

– FCK ledelsen kan ikke ha hatt særlig tro på at Solbakken skulle få ut potensialet i denne troppen etter at han hadde hentet inn nye spillere?

– Det er jeg enig i. Når FC København bytter ut Solbakken betyr det jo indirekte at de tror Hjalte Bo Nørregaard (trener) med William Kvist som sportslig leder har bedre sjanser til å ta mange poeng i de ni siste rundene før vinterpausen enn Solbakken hadde hatt. Det er noe av det som overrasker meg. Det er ikke urimelig å sparke Solbakken på bakgrunn av de dårlige resultatene i Superligaen i 2020, men det overrasker meg at man ikke venter med et bytte til jul, sier Tipsbladet-redaktøren.

Mads Glenn Wehlast i Ekstra Bladet ble også overrasket over timingen, men påpeker at FCK kun har tatt 1,3 poeng per kamp i hele 2020. Danskene er nå fire kamper ut i 2020/2021-sesongen, FCK ligger på niendeplass med fire poeng.

– Hele håndteringen har vært amatøraktig fra FCK. Et børsnotert firma gikk ut lørdag morgen og sa at «vi ikke har undersøkt markedet av hensyn til Ståle». Så henter man inn en ungdomstrener og en uerfaren sportslig leder. Det er amatørmessig hvis FCK ikke har undersøkt markedet, sier Wehlast.

– FCK har kun tre poeng opp til Midtjylland (mester i forrige sesong), så de kan lykkes på kort sikt, men jeg tror personlig at København ikke kan gi noen så mye makt som Solbakken har hatt. Han var sjef for seg selv, sportsdirektør og manager, og det tror jeg ikke FCK gjør igjen. De har lagt alle eggene i Solbakkens kurv, mener Wehlast.

Bager Thøgersen reagerer på styreleder Bo Rygaards uttalelser på pressekonferansen lørdag, da han hevdet at de dårlige resultatene kom plutselig.

– FC København har tapt langt flere Superliga-kamper de siste tre årene enn det man gjorde før 2017, og særlig det siste året har motstanderne stadig oftere vært i stand til å nedkjempe laget. Tidligere krevde det noe nær en perfekt prestasjon og flaks for å slå FCK. Det sportslige nivået er blitt langt mer ustabilt enn tidligere, og det er ikke minst det jeg påpeker, sier Bager Thøgersen.

– Slitne spillere

Redaktøren mener at spillerne har virket slitne, både fysisk og mentalt.

– Men de har også hatt et «vilt» program hvor FCK de fire siste sesongene har spilt et program i europacupene som tilsvarer en hel ekstra sesong g enn rivalen FC Midtjylland. Så har det vært ganske tydelig at for mange av innkjøpene de siste to-tre årene ikke har slått til i tilstrekkelig grad. Toppnivået på kjøpene har vært fantastisk, men det er jo for mange som ikke har bidratt med det som forventes i en klubb med det klart største spillebudsjettet i Superligaen.

– FCK kvitter seg med den viktigste treneren i klubbens historie på dagen. Det ville gitt høye odds?

– Timingen er overraskende, men i profesjonell klubbfotball kan man ikke snakke om sjokk og sensasjoner når en trener med ligaens høyeste budsjett blir sparket etter et år med flere tap enn seirer i ligaen og etter en meget skuffende Europa League-kvalifisering. Slik er dette «gamet», sier Troels Bager Thøgersen.

PS! Ståle Solbakken har foreløpig ikke ønsket å kommentere bruddet med FCK.

Publisert: 13.10.20 kl. 18:00