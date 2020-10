Lagerbäck vil ikke kommentere Solbakken: – Ikke min jobb

ULLEVÅL (VG) Lars Lagerbäck (72) er ikke interessert i å diskutere muligheten for at Ståle Solbakken (52) etterfølger ham som norsk landslagssjef.

– Det er ikke min jobb. Norges Fotballforbund må gjøre en vurdering den dagen jeg slutter. Vil de rådføre seg med meg, så stiller jeg naturligvis opp, men det gjør jeg i så fall med forbundet og ikke i mediene, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål om han synes det er naturlig dersom NFF snakker med den nylig sparkede FC København-sjefen.

På spørsmål om sin egen motivasjon for å fortsette som landslagssjef, svarer Lagerbäck:

– Jeg synes vi skal la denne diskusjonen være. Jeg synes ikke det er så interessant hva jeg gjør og ikke gjør. Det som er viktig, er norsk landslagsfotball. Jeg håper disse guttene får fremgang. Men jeg har full motivasjon for å fortsette nå og gjøre alt jeg kan for å vinne Nations League-gruppen.

– Tenker du at det er naturlig at Solbakken blir din etterfølger den dagen du gir deg?

– Jeg vil ikke uttale meg, for jeg vil ikke påvirke debatten eksternt. Det er opp til fotballforbundet.

Lagerbäck åpnet lørdagens pressekonferanse med en 10 minutter lang monolog i kjølvannet av torsdagens tap mot Serbia, der han ga uttrykk for at det er skapt for store forventninger til en ung og uerfaren norsk tropp.

– Det finnes en risiko for at man bygger et luftslott, sier svensken og tilføyer:

– Vi tror kanskje vi er bedre enn vi er.

Han slo også tilbake mot kritikken av hans ledelse av Serbia-kampen og understreket at det var lagt både en plan A, plan B og plan C. I praksis avsluttet Norge kampen i en 2–5–3-formasjon, ifølge Lagerbäck.

