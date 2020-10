Erling Braut Haaland, Sander Berge (t.v.) og Martin Ødegaard på lørdagens trening på Bislett. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Norge i svært dårlig selskap: – Det er ekstremt skuffende

ULLEVAAL (VG) Nord-Irland har klart det. Albania, Finland, Island, Latvia og Wales har også kvalifisert seg for store fotballmesterskap for herrer de siste tyve årene.

Norge er derimot på en «eksklusiv» liste med 21 andre UEFA-nasjoner som ikke har kvalifisert seg for noen av de ni siste sluttspillene (EM og VM) – og heller ikke er klare for neste års EM:

De andre nasjonene er Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Færøyene, Gibraltar, Georgia, Hviterussland, Israel, Kasakhstan, Kosovo, Kypros, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nord-Makedonia (tidligere Makedonia), Malta, Moldova, Montenegro, San Marino og Skottland.

– Det er ekstremt skuffende. At Norge skal kvalifisere seg til hvert eneste mesterskap ser jeg på som usannsynlig, men at vi skal klare å komme oss til ett og annet mesterskap er det ikke tvil om at vi i noen av tilfellene skal klare. Mulighetene er jo der, men vi snubler på mållinjen hver gang, sier Kjetil Rekdal etter å ha blitt presentert for listen.

Selskapet blir mer eksklusivt når finalene i EM-playoffen er ferdigspilt. Georgia og Nord-Makedonia møtes i en av de fire finalene, mens Skottland – som møter Serbia – kan kvalifisere seg til nasjonens første mesterskap siden VM i 1998. Island vil delta i sitt tredje strake mesterskap hvis Ungarn blir slått i Budapest 12. november.

Fra fotball-VM i 2002 og til og med neste års fotball-EM, har det totalt vært 166 europeiske plasser i sluttspill. Frankrike, Portugal, Tyskland og Spania er de fire som har vært med på alt.

Nasjoner som Sverige og Sveits har vært i åtte mesterskap siden sist det ble satt norske føtter i stort mesterskap, i EM 2000.

Landslagssjef Lars Lagerbäck peker på manglende internasjonal erfaring på toppnivå i klubbfotballen som én av årsakene til at Norge feilet i EM-kvaliken – og gikk på trynet mot Serbia i semifinalen i playoffen.

– Takket være konkurransesituasjonen har vi også gjort et raskt generasjonsskifte. På sikt vil det forhåpentligvis hjelpe landslaget, men vi er ikke til for å jobbe på sikt. Vi skal ha resultater, sier Lagerbäck.

Rekdal mener at man er for snille i norsk fotball, og at man må tørre å stille større krav.

– Det er for enkelt å si at Lagerbäck som har løftet det norske laget nå har mistet det. Vi må se på det store bildet, sier Rekdal og setter spørsmålstegn ved om målsettingene er for høye.

I strategiplanen til NFF står det at målsettingene fra 2016–2019 var å kvalifisere seg til EM- og VM-sluttspill. De samme målene står i planen for 2020–2023.

– Kanskje tror vi at vi er bedre enn vi er. Jeg tror vi må være mer ydmyke, og mer røffe med oss selv når det virkelig gjelder. Da snakker jeg om å stille krav til prestasjon og resultat, utdyper Rekdal.

Etter 1–2-tapet mot Serbia delte Lillestrøms medie- og kommunikasjonssjef Morten Stokstad denne meldingen:

Selv om Stokstad hadde glemt Skottland og noen nasjoner til, så er det uansett en lite hyggelig liste å være på.

– Det er en risiko både for at både spillere og ledere tror man er veldig bra, siden vi hadde ok resultat både i 2018 og 2019 – før de nye guttene kom frem og gjorde fantastiske prestasjoner i sine klubblag, sier landslagssjefen, som mener det mentale kommer på plass gjennom erfaring.

– Så kan vi i støtteapparatet og spillerne hjelpe hverandre, slik at vi går ut og spiller vårt spill, noe vi ikke gjorde mot Østerrike og Serbia. Der har jeg hovedansvaret, selvsagt, sier han.

EM-håpet røk mot Serbia, og nå er det VM i 2022 som blir den neste sjansen til å spille i et stort fotballmesterskap for de norske herrene. Jakten på en VM-plass er allerede i gang, og søndag klokken 18.00 møtes Norge og Romania i gruppespillet i Nations League.

Publisert: 11.10.20 kl. 08:27

