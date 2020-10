BYTTET INN: Vålerengas Ousmane Camara og fjerdedommeren har begge armbind med «Stopp rasismen!» i forbindelse med spilleren blir byttet inn mot Sandefjord søndag. Camara ble i samme kamp utsatt for rasistiske tilrop. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NFF har behandlet ti rasisme-saker på ti år: − Store mørketall

Fotballforbundets ekspert på området, Henrik Lunde, mener rasisme blir tatt på største alvor – men at det trolig er store mørketall.

Lunde, som er seksjonsleder Klubb og aktivitet i Utviklings- og aktivitetsavdelingen i Norges Fotballforbund (NFF), opplyser at det siden 2011 har vært behandlet ti saker av doms- og sanksjonsutvalget (9) og av ankeutvalget (1).

– Vi har ikke et arkiv med oversikt for hele fotballen de siste ti årene. Før denne sesongen laget vi dog to registreringssystemer nettopp for å skaffe oss oversikt, forteller Lunde.

– Det ene er for kretsene – hvor de skal registrere alle volds- og trusselsaker – og den andre en åpen varslingskanal hvor hvem som helst kan melde inn til oss hvis de har vært vitne til eller opplevd uønskede hendelser i forbindelse med en fotballkamp.

– Tas rasismen på alvor i fotballen?

– Forbundet, kretsene og klubbene har alltid tatt dette på det største alvor. Det ser vi på hvordan kretsene og klubbene reagerer og håndterer sakene som oppstår. Kretsene og klubbene gjør en veldig god og viktig jobb. Det er lettere å fange opp i toppfotballen med kameraer, vakter og så videre, svarer Lunde – og legger til:

– Dessverre er det store mørketall på nivåer under seniorfotballen og i ungdomsfotballen, da det er vanskeligere å fange opp. Men vi opplever en større og større bevissthet rundt dette – som varslingskanalene viser ved at folk sier ifra.

– NFFs fokus og arbeid med fair play, som skal forebygge uønskede hendelser og sikre trygge og gode rammer, har pågått i veldig mange år og er et kontinuerlig arbeid på alle nivåer.

– Hvordan behandles klager?

– Saker behandles først i kretsene. Hvis de mener etter sin behandling at det bør ilegges en strengere straff enn 6 kamper/3 måneder, sendes det til NFF for behandling i doms- og sanksjonsutvalget. Før det går dit rådfører de seg med juridisk seksjon i NFF. Og en eventuell klage går til ankeutvalget.

Her er de ti sakene som er behandlet siden 2011 – av NFF-utvalgene. Som vi ser endte flere av dem med frifinnelse:

* 2019: Vålerenga Fotball ble anmeldt på grunnlag av opptreden til en VIF-tilhenger under en Toppseriekamp mellom LSK Kvinner og Vålerenga Fotball. Supporteren skal under kampen ha ropt «reis hjem, din fitte» og «reis hjem, din kuksuger» til kampens hoveddommer og assistentdommer, som begge var av utenlandsk opprinnelse.

Dom: Vålerenga ble idømt en bot på 5000 kroner.

* 2019: I samme kamp som over ble LSK anmeldt på grunnlag av opptreden til en LSK-vakt. Vakten skal under kampen ha ropt «jævla mokkamann» til en Vålerenga-supporter.

Dom: LSK fikk en bot på 5000 kroner.

* 2018: I kretsligaen i Sogn og Fjordane mellom Tornado Måløy og Bremanger var det en sak der en Bremanger-spiller kalte en assistentdommer, som er mørk i huden, for «piperenser». Etter som assistentdommeren ikke skjønte betydningen av ordet, ble det ikke umiddelbart tatt opp i selve kampen.

Spilleren fikk to kampers karantene – og klubben vant ikke fram med sin anke.

* 2017: I en kamp i Norsk Tipping-ligaen mellom Lørenskog og Alta 2 ble en Alta 2-spiller anklaget for å ha ropt «din jævla degos» til en mørk Lørenskog-spiller.

Dom: Spilleren fikk tre kampers karantene.

* 2017: I en G16 nasjonal-kamp mellom Strømsgodset og Bodø/Glimt var det masse bråk. En Strømsgodset-spiller hevder å ha blitt kalt «jævla neger».

En Glimt-spiller ble først idømt én kamps karantene, men siden frikjent av ankeutvalget.

* 2015: Moss FK ble anmeldt etter at det under Oddsenligakampen mellom Moss og Gjøvik-Lyn skal ha kommet rasistiske tilrop til hoveddommeren og assistentdommer fra to personer ved hjørneflagget.

Moss FK ble frifunnet.

* 2015: IK Start ble anmeldt på grunnlag av at det under tippeligakampen mellom Start og Stabæk skal ha kommet rasistiske tilrop fra tribunen der Start-tilhengere befant seg.

IK Start ble frifunnet.

* 2013: Lyn Fotball ble anmeldt på grunn av opptredenen til klubbens tilhengere under Oddsenliga-kampen mot Alta. Det skal ha handlet om same-hets.

Dom: Lyn Fotball fikk irettesettelse.

* 2011: To spillere hos Romsås ble anmeldt for å ha kommet med krenkende språk mot medspillere i kampen Lillestrøm 2 og Romsås i 3. divisjon. En av dem skal ha brukt språk og trusler som «jævla stygge neger, jeg skal drepe deg».

To dommer: To Romsås-spillere fikk henholdsvis fem og fire måneders utestengning. En tredje ble utestengt i syv måneder – men det var for nedskalling.

Publisert: 19.10.20 kl. 19:15

