FOTBALLSPILLEREN OG STATSMINISTEREN: Marcus Rashford og Boris Johnson. Foto: NTB

Marcus Rashford presser Boris Johnson - men får nei fra statsministeren

Marcus Rashford (22) hviler ikke på laurbærene. Nå presser han statsminister Boris Johnson & co ytterligere om gratis skolemat.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er bare ei uke siden Manchester United-stjernen fikk æresbevisningen MBE av Dronningen som takk for sitt arbeid for sårbare barn under corona-krisen.

Nå har han Rashford lagt ut en underskriftskampanje der han ber om å utvide ordningen med gratis mat på skolen.

Målet er at myndighetene skal utvide perioden med gratis matkuponger på skolen til over jul. Blant annet ber Rashford om at barna skal få gratis mat også i skoleferien.

Aksjonen har allerede fått flere hundre tusen underskrifter.

Men United-yndlingen har allerede møtt motbør fra No. 10 Downing Street - statsministerens kontor:

– Det ligger ikke til skolene å utlevere mat til elevene i skoleferiene, er responsen fra Boris Johnsons talsperson, ifølge Huffington Post.

Rashford reagerte på denne uttalelsen på Twitter med et ironisk «God jul, barn», og der fotballspilleren også hevder at det har vært 250 prosent økning i fattigdom når det gjelder mat, og at dette stadig øker.

Tidligere i sommer måtte regjeringen gjøre en U-sving og si ja til gratis mat etter press fra blant andre Marcus Rashford.

– Barn skal ikke trenge å legge seg sultne i Storbritannia i 2020, eller sitte i klasserommet og være bekymret om deres yngre søsken får mat den dagen, eller hvordan de skal få seg mat når det blir ferie, sier Marcus Rashford.

Ifølge nettsiden til Rashford vurderer parlamentet å ta opp alle saker som får mer enn 100.00 underskrifter, noe han har passert for lengst.

Corona-pandemien har slått hardt i Storbritannia. Ifølge Rashford-siden har 14 prosent av foreldrene og 10 prosent av barna i landet erfart usikkerhet om de skulle få nok mat det siste halve året. 32 prosent av familiene har mistet noe av inntekten som følge av covid-19.

Ole Gunnar Solskjær uttrykte på fredagens pressekonferanse hvor stolt han er over sin elev og over at Rashford fikk denne æresbevisningen:

– Vi er veldig stolte over at Marcus får denne anerkjennelsen, og jeg er sikker på at hans familie og Marcus må ha hatt glede av det.

– Jeg som leder vet hvor flott han er en person og hvor mye han bryr seg om andre. Ekstremt stolt og vil bare at han skal fortsette sin gode jobb på og utenfor banen, sa Solskjær.

Publisert: 16.10.20 kl. 13:59

