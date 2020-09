Trofeet glapp for Haaland – Bayern vant supercupen

(Dortmund-Bayern 2–3) Erling Braut Haaland både scoret og assisterte, men gikk tapende ut av den tyske supercupfinalen.

Erling Braut Haaland bidro til å tenne liv i kampen da han serverte Julian Brandt før pause. Tyskeren takket og bukket for pasningen og reduserte til 2–1.

– En fin assist, oppsummerte pappa Alfie Haaland i Viasats studio.

Etter pause utlignet den norske landslagsspissen Bayerns ledelse og det sto 2–2 på Allianz Arena. Haaland ble spilt lekkert gjennom av sin skandinaviske lagkamerat, Thomas Delaney, og alene med Manuel Neuer var 20-åringen iskald.

Fem minutter senere var han én mot én med den tyske landslagsmålvakten igjen. Denne gangen var det Neuer som vant duellen mellom de to, og Haaland tok nærmest på seg skylden for at det ikke ble seier.

– Enkelt og greit: jeg skulle scoret på Neuer. Da tror jeg vi hadde vunnet, sier Haaland til Viasat etter kampen.

– Jeg skulle gjerne sett på forhånd at han sto lenge. Normalt sett går keeperne ned, men det gikk ikke imot denne rakkeren her, forklarer han om sjansen.

Midtveis i andre omgang valgte Lucien Favre å bytte ut Braut Haaland. Supercupen spilles vanligvis før sesongen, men ble i år utsatt på grunn av pandemien. Kampen kom sånn sett på et ubeleilig tidspunkt, og manageren ville spare Haaland og flere av de andre førstelagspillernes krefter til helgens ligakamp mot Freiburg.

På tampen avgjorde Bayern til 3–2 og seier.

– Jeg synes vi spiller en «grævla» god kamp utpå her. Det er små marginer mellom verdens beste lag og Borussia Dortmund nå. Det er «jysla» surt å kjenne på det nå, oppsummerer Haaland.

Grafikk: www.sofascore.com

Supercupen spilles mellom forrige sesongs seriemester og cupmester. Bayern tok ledelsen ved Corentin Tolisso etter en praktfull kontring. Franskmannen ble spilt fri foran mål av Robert Lewandowski, skjøt via keeper og i tverrliggeren, men fikk til slutt kranglet ballen i mål.

Etter en drøy halvtime doblet ringreven Thomas Müller ledelsen. Tyskeren lurte i feltet og regelrett knuste Felix Passlack i luften etter et innlegg fra Alphonso Davies.

Med en redusering før pause og en god andre omgang, kjempet Dortmund seg tilbake inn i kampen. Åtte minutter før full tid kom imidlertid nådestøtet fra Bayern München.

Delaney rotet bort ballen på midtbanen, noe Champions League-vinnerens stjernegalleri brutalt utnyttet. Lewandowski ble spilt gjennom, men i en presset situasjon serverte han lagkamerat Joshua Kimmich. Den første avslutningen ble stoppet, men fra liggende posisjon fikk midtbanespilleren rotet ballen i mål.

MÅL: Joshua Kimmich jubler for den avgjørende scoringen i supercupen. Foto: Andreas Gebert / Reuters Pool

Også i fjorårets supercup var det Dortmund og Bayern som møttes. Den gangen vant de gulkledde 2–0 etter scoringer av Jadon Sancho og Haalands forgjenger, Paco Alcácer. De to ligakampene i fjorårssesongen var det imidlertid Hansi Flicks menn som gikk seirende ut av.

Bibiana Steinhaus – verdens mest meriterte kvinnelige fotballdommer – dømte onsdagens kamp. Dette var hennes siste profesjonelle kamp, da Steinhaus har besluttet å legge opp.

Publisert: 30.09.20 kl. 22:21 Oppdatert: 30.09.20 kl. 22:43

