Erik Follestad og Mads Hansen. Foto: Trond Solberg og Thomas Andreassen, VG

Både Follestad og Hansen hadde det vondt som idrettsutøvere: - Slitsomt

I podkasten «Hvordan har du det, mann?» forteller VGTV-profilene Erik Follestad (31) og Mads Hansen (36) om frykten for å ikke levere på idrettsbanen.

For mindre enn 10 minutter siden

Mads Hansen, som spilte toppfotball for Fredrikstad og Mjøndalen, beskriver hvordan «frykten for å sitte i garderoben og ha det vondt» preget årene som fotballspiller.

Lenge før søndagenrunden nærmet seg, begynte det å kverne i hodet. Fra lørdag formiddag satt kampen i bakhodet.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det var veldig slitsom å ha det sånn hver helg i 15 år, sier Hansen i podkasten, og forteller om en enorm befrielse den første helgen etter at han la opp:

«Jeg er ræva»

Erik Follestad følte på skam som hocekyspiller. Fikk han pucken i ubehagelige situasjoner, der presset lå på ham, kunne han få blackout.

– Men det var ikke lov å drite seg ut, hverken i Frisk Asker, i Vålerenga eller på landslaget, sier Follestad – som beskriver trenerstanden i hockey og fotball som «ekstremt gammeldags», og ute av stand til å håndtere problemet.

– Noen trenger et spark i ræva, andre et klapp på skulderen, sier Hansen om ulike måter trenere kan reagere på.

Follestad tenkte ofte at «nå må jeg være god, eller så ser alle at jeg er ræva».

– Jeg la opp som 26-åring fordi jeg var dritt lei av hockey. Det var ikke noe gøy, sier han.

les også Erik Follestad slo til kollega Mads Hansen: – Jeg ville anmelde ham

Erik Follestad sammen med trener Espen «Shampo» Knutsen i Vålerenga i 2014. Han understreker at han snakker generelt - og ikke om Shampo - når han kaller trenerstanden gammeldags. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mental trener Louise Rodgers Holte mener disse tankene er vanligere enn folk tror, og hun blir provosert av at det ikke er lov å feile – fordi det ligger i toppidrettens natur.

I en stor undersøkelse gjort av den internasjonale spillerorganisasjonen FIFpro i 2015, oppga 43,3 prosent av 119 norske fotballspillere at de har slitt med angst og depresjoner.

les også Ber Klanen elske sin nye bonde: – Har løftet mye høyballer

Hvis Mads Hansen spilte en dårlig kamp, følte han seg gjerne dårlig helt til tirsdag, etter at analysen var unnagjort.

– Jeg vet ikke om skam er rett ord, men du føler deg så liten og dårlig. Det var så slitsomt å ha den følelsen, sier han.

Det er ikke uvanlig med klare meldinger i fotballen:

Mads Hansen forklarer overfor VG at han var så utrolig opptatt av å gjøre det bra. Ikke være dårlig på en eneste trening.

– Paradoksalt nok hadde jeg blitt en mye bedre fotballspiller hvis fotballen hadde betydd mindre for meg. Jeg skulle gitt mer faen, sier han.

– Det var flaut

Fotballen definerte humøret hans. En toer på VG-børsen fremkalte tanker om at kompiser ville tenke «å ja, han er så ræva». Det var ikke antall tilskuere som var avgjørende, men presset han la på seg selv.

– For meg betydde fotball så mye at det preget hele sinnsstemningen min, forteller han i podkasten.

les også «Farmen»-programleder Mads Hansen: – Folk vil si det er hyklersk og dobbeltmoralsk

Men han snakket ikke med noen om det, fordi det var flaut.

– Hvorfor er det flaut? spør Follestad i podkasten.

– Du viser en form for svakhet som kanskje ikke passer. Det er en slags mental svakhet. Du bryr deg om hva andre synes, du er redd for å mislykkes, forklarer Hansen.

MJØNDALEN-TIDA: Mads Hansen i kamp for Mjøndalen mot Ranheim i kvalikoppgjør i 2017. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Louise Rodgers Holte sier at fordi idretten blir en så stor del av identiteten, er det viktig for utøvere å se andre sider ved seg selv, at man er noe mer enn bare «fotballspilleren».

Hvis selvfølelsen bare er knyttet til prestasjoner, blir man sårbar.

– Det er jeg helt enig i, sier Hansen og peker på at den beste perioden hans kom da han jobbet fulltid ved siden av fotballen.

– Da rakk jeg ikke å tenke så mye. Er du bare i fotballmiljøet, er det bare prestasjonene dine som definerer deg som menneske. Spiller du dårlig, føler du deg som et dårlig menneske, sier han til VG.

les også Martin Ødegaard byttet ut i tam Real Madrid-åpning: – En spesiell kamp

MENTAL TRENER: Louise Rodgers Holte er mental trener, og jobber blant annet for herrelandslagets Kristoffer Ajer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Holte mener en kjapp evaluering etter kamp kan hjelpe. Hva var bra? Hva kan gjøres bedre? Bli ferdig med det, få tid til å slappe av – og bruk den kjappe evalueringen allerede i neste trening.

– Det som skiller er hvordan man agerer etter en feil. Hvis man henger seg opp i feilen, er nye involveringer allerede i gang. De som lykkes, har evnen til å re-fokusere, sier hun.

les også To Haaland-scoringer da Dortmund åpnet med seier: – Et deilig minutt

Hun mener det har blitt større forståelse for mental trening, og trekker frem at Bodø/Glimt har prioritert det i tre år.

– Men jeg skulle ønske at flere så verdien av det, sier hun.

Publisert: 21.09.20 kl. 12:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk