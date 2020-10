2012: Marcelo Bielsa og Pep Guardiola møttes den gang som trenere for henholdsvis Athletic Bilbao og Barcelona. Foto: Albert Gea / X01398

Guardiola om Leeds-sjefen: – Ingen kan etterligne ham, det er umulig

Pep Guardiola (49) er full av lovord om Marcelona Bielsa (65) - som han møter når Manchester City tar turen til Leeds lørdag.

Nå nettopp

– Han er trolig den personen jeg beundrer mest i fotball-verden, som manager og som person, sa Manchester City-sjef Guardiola på fredagens pressekonferanse, gjengitt av Manchester Evening News.

Guardiola besøkte Marcelo Bielsa i Buenos Aires for å få råd da han startet på sin trenerkarriere, og han har tatt mange av argentinerens ideer med seg i sin tilnærming til yrket. Dette skjedde for nøyaktig 14 år siden, samtidig som Guardiola avsluttet sin spillerkarriere i en meksikansk klubb.

– Jeg glemmer aldri hvor hyggelig han var med meg, som var en «nobody» den gang, og hvordan han delte av sin kunnskap, uttalte Guardiola i Sky Sports-dokumentaren «El Loco and Leeds».

Pep Guardiola har tidligere karakterisert Bielsa som «verdens beste trener». Fredag uttrykte han igjen sin store beundering - og mente at en trener ikke må vurderes ut fra antall trofeer han har skaffet.

– Jeg synes han er den mest genuine trener som finnes, når det gjelder hvordan han leder sine lag, som om han er unik.

– Ingen kan etterligne ham, det er umulig, særlig hans oppførsel som person utenfor banen og overfor media.

De to har møttes tre ganger tidligere som trenere for hvert sitt lag, den gang Bielsa hadde ansvaret i Athletic Bilbao og Guardiola var sjef i Barcelona.

– Jeg har vært så heldig å treffe ham noen gang, jeg ser ham ikke så ofte lenger, men når jeg får tid med ham, er det alltid inspirerende for meg, sier Guardiola.

– Verdien til en trener handler ikke om hvor mange titler han har, fortsetter Guardiola, som i trenerrollen har håvet inn mesterskap for Barcelona, Bayern München og Manchester City.

– Mine lag har vunnet flere titler enn ham, men når det gjelder kunnskap om spillet, så jeg er fremdeles langt unna ham. Det er alltid moro å se lagene hans, hvor ærlige de er, de ønsker alltid å angrep og skape god fotball for dem som ser på.

Pep Guardiola svarte likevel nei da han ble spurt om Bielsa er den treneren som har influert mest på ham.

– Nei! Nei, fordi jeg har aldri vært sammen med ham dag etter dag, på trening, så Johan Cruyff er uten tvil den mest innflytelsesrike trener i mitt liv.

Marcelo Bielsa, som vanlig med tolk, ble også spurt på Leeds’ pressekonferanse om sitt forhold til City-manageren:

– Jeg føler meg ikke som mentor for Guardiola. Han har sine egne ideer og lagene hans spiller ikke som noen andre.

Etter Manchester Citys sjokktap mot Leicester (5–2) sist har det vært sagt mye om det defensive spillet under Guardiola. Men statistikken er klar: I syv av Guardiolas ti hele sesonger som trener, har lagene hans sluppet inn færrest mål i hele ligaen de har spilt i. Og de to siste sesongene har Manchester City sluppet inn bare henholdsvis ett og to mål mer enn Liverpool.

Publisert: 03.10.20 kl. 14:24

