GODT I GANG: Birger Meling har imponert i fransk Ligue 1 for Nîmes. Her i aksjon mot Brest. Foto: SYLVAIN THOMAS / AFP

Maraton-Melings egenskap hylles som «galskap»

Birger Meling (25) har raskt gjort seg bemerket i fransk fotball, men gjennombruddet på landslaget lar vente på seg.

Nå nettopp

Det var Haitam Aleesami som bekledde venstrebacken i de to landskampene i september. Meling har kun startet to seriekamper på to år.

Mens konkurrenten har trent med norske klubber og lett etter arbeidsgiver, er Meling i full sving i fransk fotball, men det spørs om ikke fysikken hans veies for lett til duellen mot robuste serbere på Ullevaal torsdag kveld.

På klubbnivå har Meling riktignok vært alt annet enn en lettvekter: På sine fem kamper siden overgangen til Nîmes har rogalendingen scoret ett mål, levert to målgivende pasninger og blitt en favoritt blant fansen i Sør-Frankrike blant annet takket være sin store løpskapasitet.

Det forteller Yann Soudé, journalist i den franske storavisen L’Équipe, der han har ansvar for å dekke Melings klubb.

Han gjorde nylig et intervju med Nîmes-stopper Loïck Landre som fortalte at han ikke er bekymret for Melings stadige offensive løp «for han er en maratonløper, så jeg vet at han kommer tilbake i 200 kilometer i timen».

– Birger gir oss inntrykk av at han har vært i klubben i mange år allerede. Energien hans er galskap. Han har teknisk kvalitet, ønsker alltid å angripe og har en personlighet og kamplyst som verdsettes høyt i klubben. Fansen elsker ham, sier Soudé til VG.

Han trekker også frem en av Melings kvaliteter utenfor banen. Nordmannen var nemlig rask til å lære seg fransk, noe Soudé og de andre journalistene fikk merke da han ble presentert på en pressekonferanse i sommer.

– Han forbløffet oss virkelig. Han hadde visst allerede begynt å lære seg fransk forrige vinter fordi han var nær ved å komme hit. Det sier mye om hva slags type han er, sier Soudé om Meling, som allerede før overgangen lettet på sløret i dette VG-intervjuet:

Han ser riktignok forbedringspotensial på ett område:

– Han har mest å gå på defensivt. Det er mange store vingtalenter i Ligue 1, og han har til tider slitt og kommer til å gjøre det også i fremtiden.

Nîmes-trener Jérôme Arpignon fortalte på en pressekonferanse nylig om hvordan han ble gjort oppmerksom på den daværende Rosenborg-backen:

– Sportsdirektøren vår viste meg en times lang video av ham. Jeg sa umiddelbart: «Kjør på!» Jeg spurte ham om han var sikker på at vi kunne hente ham. Han svarte ja. Da var det ingenting å tenke på.

Så langt har kjøpet vært en suksess: Med en score på 7,35 har Meling ifølge WhoScored vært lagets nest beste spiller denne sesongen. Han mistet en kamp mot Lyon i midten av september på grunn av en liten kneskade, men stiller i form til de kommende landskampene.

Så spørs det om Lars Lagerbäck deler franskmennenes begeistring for lysluggen som har fått kallenavnet «Biggy» i sitt nye hjemland.

Publisert: 06.10.20 kl. 08:13