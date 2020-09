Derfor kommer vi alle til å elske å se Leeds

Fotball er først og fremst underholdning. Kan du som nøytral fotballelsker bli lovet mål, sjanser, intensitet, og spenning, er du mest sannsynlig villig til å ofre mye for å få med deg den kampen med det laget som garanterer det – uansett hvilket lag det er som kan levere den fotballen. Marcelo Bielsas Leeds gir deg dette.

Haakon Lunov

Nå nettopp

14 mål fordelt på to kamper. 4–3 i begge oppgjørene. Et tap og en seier for Leeds. En ting er at det er Leeds som spiller, og det er 16 år siden sist vi så laget i toppdivisjonen i England.