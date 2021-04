Stor oversikt: 1.-divisjonspillerne som har størst potensial til å slå gjennom

Hver sesong dukker det opp veldig spennende spillere i Obos-ligaen. Det skjer garantert i år også. Vi har plukket ut dem vi har mest tro på.

Av Haakon Lunov

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det finnes flere veier til målet. OBOS-ligaen er for mange spillere et bra springbrett for å nå toppen av norsk fotball.

Vi har plukket ut de spillerne vi tror kan få gjennombruddet sitt i 2021.