AUTOGRAF: Linjedommer Octavian Sovre ber Erling Braut Haaland om å signere hans gule kort i spillertunellen. Foto: Skjermdump BT Sports

Dommersjef Hauge reagerer: − Dette synes jeg veldig lite om

Det rumenske dommertemaet skapte oppsikt da TV-bildene viste at linjedommeren spurte Haaland om å få en autograf. Dommersjef i Norges fotballforbund, Terje Hauge, reagerer på hendelsen.

Av Espen Langeveld

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Erling Braut Haaland noterte seg for en assist i Champions League oppgjøret borte mot Manchester City, i en kamp som endte med 2–1 i favør hjemmelaget.

Etter kampen fanget TV-bildene fra BT Sports en spesiell situasjon. Linjedommer Octavian Sovre spurte jærbuen om han kunne signere hans gule kort, noe Haaland ikke hadde noe i mot å gjøre.

– Kanskje er han fan og så er han her. Hvorfor ikke? Dommerne var fantastiske, sa Pep Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

– Det finnes aldri et riktig tidspunkt for det, det tar seg ikke ut for dommerne. Det er barnslig, sa Joleon Lescott, som har fortid i Manchester City, i BT Sports sitt studio.

REAGERER: Terje Hauge synes lite om forespørselen om autograf fra dommerkollega Octavian Sovre tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dommersjef i Norges fotballforbund, Terje Hauge, har sett situasjonen og reagerer på det den rumenske dommerkollegaen gjorde.

– Jeg fanget dette opp i VG i dag ja, og det er noe som ikke skal skje. Dommerne er og skal være profesjonelle, og skal holde seg til alle aktører på en lik måte.

– Autografer skal man i hvert fall ikke spørre om. Dette synes jeg veldig lite om, og det er helt uaktuelt, sier Hauge til VG.

Dommersjefen kan ikke huske en situasjon i nærheten av denne med norske dommere, men er klar på reaksjoner hvis det hadde skjedd.

– Det er UEFA som er arrangør og må svare ut reaksjoner i dette tilfelle, men hadde dette vært norske dommere i norsk kamp, så hadde vi satt oss ned og gått i gjennom: hva er det som skjer? hvorfor? Deretter vurderte reaksjoner ut ifra «Etiske retningslinjer» i kontrakten. Dette skal ikke skje.

– Når vi reiser på vegne av UEFA og FIFA, så skal vi være profesjonelle. Vi møter profilerte personer og ledere, men vi skal være såpass profesjonelle at vi opptrer på en korrekt måte, og heller ikke spør om autografer, forteller Hauge.