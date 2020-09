HERJET SAMMEN: Alexander Sørloth (t.v.) og Erling Braut Haaland fant tonen omtrent fra første minutt mot Østerrike (bildet). De fortsatte i samme spor da begge ble tomålsscorere i Belfast. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sørloth om verdensklasse-stempelet: – I går var det riktig beskrivelse

Erling Braut Haaland (20) og Alexander Sørloth (24) scoret to mål hver da Norge knuste Nord-Irland i Nations League. Sistnevnte mener at superlativene som fulgte var fortjent.

«Verdensklasse» var stempelet fra tidligere landslagskaptein Brede Hangeland, som fikk gehør fra sin tidligere sjef Egil «Drillo» Olsen.

– Det er litt tidlig å si, men akkurat i går var det riktig beskrivelse. Det var fryktelig artig og veldig, veldig bra, sier Sørloth til VG dagen derpå.

Etter en begredelig affære mot Østerrike, gjorde Lars Lagerbäck fire endringer på laget. Én av dem var å sette inn Alexander Sørloth for Joshua King fra start.

Trønderen takket og bukket for tilliten med å sette inn to nye mål. Dermed er han oppe i seks mål og én målgivende pasning på de fem siste kampene for Norge.

– Jeg prøver å ikke tenke altfor mye på rekorder. Det er best å ta én kamp av gangen. Det bygger bare enda mer selvtillit, og jeg går alltid på banen med mål om å score, sier Sørloth diplomatisk.

Se spissenes herjinger her:

Alexanders far, Gøran Sørloth, sier til VG dagen derpå at han «ble rørt» av pasningen Erling Braut Haaland sendte til sønnen på 3–1-målet. Målscoreren er ikke overrasket.

– Det er litt klassisk at en typisk goalgetter-spiss bare scorer mål, men han er så uselvisk. Når han kommer gjennom der så vet jeg jeg at den pasningen kommer. Det er ikke alle spisser som gjør det, sier Alexander Sørloth, som lot seg imponere av spissmakkeren to mål:

– Det er rent instinkt, vet du. Det er så rent treff, rett og slett klasse. Magisk, sier han.

Sørloth var tydelig misfornøyd etter tapet mot Østerrike, og kalte det «et typisk journalistspørsmål» da TV 2 spurte om han ble byttet inn for sent.

Til VG tyr han til «et typisk fotballspillersvar» når han blir spurt om hvem som spiller på topp mot Serbia.

– Vi er tre gode spisser. Uansett hvem som spiller, blir det bra, svarer han.

LUKSUSPROBLEM: Landslagssjef Lars Lagerbäck (t.v.) og hans assistent, Per Joar Hansen, kan få hodebry når det gjelder laguttaket før den viktige playoff-semifinalen mot Serbia. Joshua King (t.h.) startet på benken da Haaland og Sørloth herjet mot Nord-Irland, før han kom inn på høyrekanten de siste 20 minuttene. Foto: Terje Pedersen

Lars Lagerbäck omtalte det før Østerrike-kampen som «en interessant tanke» å spille med alle superspissene samtidig.

– Man vil helst ha alle de beste på banen samtidig, så det kan være aktuelt, men det er Lars som bestemmer. Uansett blir det bra, sier Sørloth.

Han ønsker også å benytte muligheten til å trekke frem en spiller som han mener ikke er i nærheten av å få nok ros. Det er midtbanegeneralen Markus Henriksen.

– Han har ikke spilt kamp siden februar og så kommer han inn og leverer den kampen. Det er så sterkt. Folk forstår ikke hvor utrolig imponerende det er. Jeg hadde ikke vært i nærheten av å gjøre det samme, sier Sørloth.

Spissen mener at spesielt Henriksens ferdigheter uten ball er underkommunisert.

– Jeg og Erling snakket om det også. Han er så aggressiv og vinner ballen høyt i banen, og da er det mye kortere vei til mål for oss. Han er veldig viktig for oss, sier han.

