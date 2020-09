GOD KJEMI: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth under intervju etter 5–1-seieren over Nord-Irland. Foto: Liam McBurney / PA Wire

Pappa Sørloth rørt av Haaland-gest: – Banket godt i hjertet

Det var ikke sønnens to scoringer som varmet hjertet til Gøran Sørloth (58) under mandagens nedsabling av Nord-Irland.

26 år etter at pappa Sørloth og pappa Alfie Haaland begge var i den norske troppen til USA-VM i 1994, slo sønnene Alexander (24) og Erling (20) ut i full blomst som spissduo på det samme landslaget.

– Jeg har ikke hatt jevnlig kontakt med Alfie, men kjenner ham godt. En kjernekar fra Bryne. Vi har klart å få noen sønner her som tydeligvis synes at fotball er veldig artig. Men det er en gåte for meg at Alfie har fått til en sånn superspiss, for han var ikke i nærheten av det på banen, flirer Gøran Sørloth til VG.

Mot sjanseløse nordirer, i Nations League-kampen som kan gi Norge en ekstra vei til VM, banket Sørloth og Haaland inn to mål hver. Én detalj står igjen som høydepunktet for fedrene: 20-åringens uselviske assist til lagkameratens 4–1-mål.

Istedenfor å avslutte selv fra skrått hold, hørte Haaland at Sørloth ropte etter ballen, og trillet den til side så makkeren kunne plassere den enkelt i det tomme buret. «Nyyyydelig assist», påpeker Alfie Haaland på Twitter og legger til at sønnens to mål var «ganske bra de óg».

– Det å unne andre suksess, det er det som er nøkkelen. Derfor ble jeg fantastisk glad da jeg så pasningen fra Alfie … nei, Erling … til Alexander. Dét er klasse, det. For meg var det den høyeste klassen i går. En toppspiss som bøtter inn mål, men som har evnen til å se medspillerne så godt. Da snakker vi klasse, øverste klasse. Det skaper et godt varemerke. Da ble jeg glad og rørt. Det banket godt i hjertet, et fortsatt ungt fotballhjerte, sier Gøran Sørloth.

Tre dager tidligere, under 1–2-tapet mot Østerrike i Oslo, var rollene omvendt: Sørloth serverte Haaland til sitt første landslagsmål og Norges redusering.

– De pasningene der er vitamininnsprøytning på alle måter. Det er veldig godt å se, sier Gøran Sørloth, som forteller om et «avstandsforhold» mellom de to målmaskinene som har utviklet seg det siste året:

– Det startet da Erling begynte å bøtte inn mål. Alexander sier at det var en kjempegulrot, og så begynte det å skje ting med ham også i Trabzonspor. Erling la merke til det. Sammen har de skapt en veldig positiv bølge.

Kjemien var åpenbar på banen, men også i intervjusonen etter kamp, der Sørloth og Haaland utvekslet humørfylte kommentarer mens de ble intervjuet sammen av TV 2.

Kanskje plantet den blomstrende duoen noen tanker i hodet på Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

– Jeg er ikke noe nettroll, men jeg er av og til inne og ser. Jeg fikk med meg at det dukker opp noen som sier at Erling må ha en makker i Dortmund også. Jeg synes det var artig, sier Gøran Sørloth, som følger spent med på overgangsryktene som svirrer rundt sønnen.

De seneste rapportene kobler 24-åringen sterkest til Dortmunds Bundesliga-konkurrent RB Leipzig. Trener Julian Nagelsmann har bekreftet interessen.

– Det som skjer, vil skje. Vi vet alle at det er interessenter i Alex, det ville vært rart hvis det ikke var det, sier faren.

