UTSØKT: Joakim Mæhle leverte en målgivende pasning med utsiden av foten. Foto: DARKO VOJINOVIC / POOL

Danskene hyller Mæhle: «Hold kæft, han kan spille bold»

Joakim Mæhle (24) spilte igjen en helt sentral rolle da Danmark tok seg videre til semifinalen i EM og hylles etter kvartfinaleseieren.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Først 5. september 2020, flere måneder etter at EM 2020 egentlig skulle vært spilt, debuterte Joakim Mæhle på det danske landslaget.

Mæhle hadde da i flere sesonger vært en nøkkelspiller på backen for belgiske Genk, og siden landslagsdebuten i fjor høst, har Mæhle blitt en nøkkelspiller i Kasper Hjulmands mannskap og spilte lørdag sin 15. landslagskamp.

I EM har han vært helt sentral for det danske landslaget og har spilt 90 minutter i samtlige fem kamper. Både mot Russland og Wales scoret 24-åringen, mens han i kvartfinalen mot Tsjekkia leverte en utsøkt målgivende pasning.

– Det er dansk verdensklasse på kanten til Asia, utbrøt DR Sportens-kommentator da Mæhle fant Kasper Dolberg med et utsøkt utsideinnlegg i forkant av 2–0-målet i Baku.

– Jeg bestemte meg for å bruke høyrebeinet, og Dolberg var der han skulle være, sier en sindig Mæhle selv til DR1.

Thomas Delaney, som scoret danskens første mål, måtte spørre Mæhle om assisten.

– Jeg spurte ham om det virkelig var med utsiden. Han er en deilig spiller og «hold kæft, han kan spille bold», sier han på et pressemøte etter kampen.

I Danmark har de virkelig latt seg imponere av vingbacken.

– Helt alvorlig så tror jeg ikke vi i Danmark helt har forstått hvilket ekstremt sluttspill Joakim Mæhle har spilt, skriver B.T.s fotballredaktør Michel Wikkelsø Davidsen etter kvartfinaleseieren.

– Han har driblet, scoret og kommet seg til innlegg. Han har spilt fotball på et slikt nivå at jeg spår at han får en plass på EM-sluttspillets All Star-lag. Jeg forventer det faktisk, skriver Wikkelsø Davidsen.

Kommentatoren mener Mæhle har endret synet på det å ha en høyrebeint spiller som venstreback/vingback.

– Mæhle gjør det overfor en av Tsjekkias beste spillere. Han smeller den inn med utsiden og det er bare så fint å se. Alt snakket om at man skal være venstrebeint i den posisjonen stilner hen, sier Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand.

fullskjerm neste STJERNE: Joakim Mæhle gikk i vinter til Atalanta og har nå blitt en profil på det danske landslaget.

Mæhle fikk seks av seks stjerner på børsen i samme avis og hylles også der.

– Det er en bedårende mann, og han heter Joakim og er Danmarks store EM-komet. Etter en konsentrert, men litt stille første omgang, viste Mæhle i et enkelt øyeblikk hvorfor han er er en av sluttspillets aller beste spillere. Med en kjælen Modric-utside sendte han EMs lekreste innlegg inn til bakerste stolpe, hvor Dolberg dukket opp. Ut over det var han god i alt han foretok seg, bortsett fra missen, oppsummerer avisen, og viser til at Mæhle bommet på en stor mulighet mot slutten av kampen.

Mæhle selv var svært fornøyd med hvordan de spilte mot tsjekkerne.

– Tsjekkia er sterke fysisk, men vi står opp mot dem, sier han til DR1.

Samme TV-kanal intervjuet også Mæhles far etter kampen, som var tydelig rørt av sønnens prestasjoner.

– Det er helt ellevilt, oppsummerer far Mæhle til DR1.