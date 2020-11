GODE VENNER: Alexander Sørloth og Stefan Johansen tilbringer ofte tid sammen under landslagssamlingene. Her etter ankomst i bulgarske Sofia i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johansen snakket ut med Sørloth etter uttalelse: − Kom helt feil ut

Landslagskaptein Stefan Johansen (29) tok «en lang prat» med Alexander Sørloth (24) etter at kapteinsteamet i en pressemelding uttalte at spissen hadde gått «altfor langt» under krangelen med Lars Lagerbäck (72).

I dette intervjuet med VG snakker Johansen for første gang om bråket som preget landslaget etter 1–2-tapet mot Serbia, og den turbulente tiden som fulgte etter VGs avsløringer om høylytt krangling mellom Sørloth og Lagerbäck på spillerhotellet.

Som kaptein var Johansen mye involvert i konflikten. Han deltok på et forsoningsmøte mellom trenerteamet og Sørloth samme kveld som den mye omtalte krangelen, og har vært i dialog med Sørloth, trenerteamet og mediesjef Svein Graff etter at saken kom ut i VG.

Dagen etter at den eksplosive ordvekslingen mellom Sørloth og Lagerbäck ble kjent, publiserte Norges Fotballforbund (NFF) en uttalelse på vegne av kapteinsteamet, som består av Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King.

«Det skal være høyt under taket, men i dette tilfellet gikk spilleren altfor langt, og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet», uttalte kapteinsteamet i pressemeldingen.

Dagen etter tok Johansen og Sørloth en lengre prat over telefon. De to landslagsspillerne har et godt forhold til hverandre og spiller ofte kort sammen under samlingene med Norge.

– Det var aldri noe kritikk mot Alex, det har jeg sagt til Alex også. Det var kanskje det jeg følte kom helt feil ut. Jeg hadde en lang prat med ham og sa at det ikke var noe personangrep på ham, selv om det var sånn det kom ut. Han sa at han forstod at det ikke var meningen. Det er sånn det kan være noen ganger, sier Johansen til VG og fortsetter:

– Det er mange som har sagt til meg at det så ut som et personangrep på Alex, men sånn som vi har pratet internt og sånt, så tror jeg at Alex forstår at det ikke var tilfelle. Han skal vite hvor han har spillergruppen, hvor han står og hvordan veien er videre. Jeg kan bare si at alt er «good» mellom Alex, Lars, «Perry» og spillergruppen. Det er ingen splittelse.

– Aldri opplevd noe sånt før

Johansen mener konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck «ikke var så ille som det ble fremstilt i mediene», men erkjenner at det tidvis var «hissig stemning».

– Jeg har vært borte i krangler mange, mange, mange ganger, men det har aldri kommet ut. Da blir det fort mer blest enn det burde være, sier Johansen.

Han ønsker ikke å diskutere selve kranglene i detalj og understreker at partene har lagt konflikten bak seg, men er opptatt av å fremheve det som irriterer ham mest:

– Hovedproblemet er at det er lekkasjer. Det er jævlig irriterende.

– Jeg synes det er ekstremt uprofesjonelt av vedkommende, om det er spillere, støtteapparat eller hvem det er. Det er noen som lekker, og det synes jeg er illojalt og uprofesjonelt overfor en prestasjonsgruppe. Jeg har aldri opplevd noe sånt før, og det er det som er mest skuffende, sier en tydelig oppgitt Johansen.

– Noen som må se seg selv i speilet

– Hvordan kommer det til å prege den kommende samlingen?

– Det blir nok løst internt. Lars og trenerteamet har kanskje lyst til å si noe, men vi som spillergruppe kommer til å samles og ta det opp. Det er noen som må se seg selv i speilet. Sånn er det bare. Vi får prøve å få løst det på en eller annen måte.

– Det er ikke det som er hovedfokuset, selvfølgelig, for vi kan fortsatt vinne Nations League og har lagt konflikten bak oss, men lekkasjene er noe vi er nødt til å ta opp internt, understreker kapteinen.

– Hvordan vurderer du tilliten til Lars Lagerbäck i spillergruppen?

– Alt er skværet opp nå. Det er som jeg ser det ikke noe problem nå. Alt er lagt bak oss. Det er «good».

Johansen er ikke registrert i Premier League-troppen til Fulham frem til januar, og har den siste tiden slitt med ryggplager, men er likevel en del av den norske landslagstroppen som skal møte Israel, Romania og Østerrike.

På spørsmål om han er med mest som kaptein eller fotballspiller, svarer han:

– Jeg har sagt at jeg kan være med som begge deler. Som kaptein var det selvfølgelig ikke ideelt det som skjedde sist, det er klart, men jeg føler vi har klart å rydde ganske bra opp i det.

Publisert: 02.11.20 kl. 16:12