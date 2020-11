LEGENDARISK BILDE: Vinnie Jones og Paul Gascoigne da Wimbledon og Newcastle møttes i februar 1988. Stedet er gamle Plough Lane. Foto: D.MIRROR / NTB

Tilbake til Vinnies gamle «lekegrind»

AFC Wimbledon spiller tirsdag sin første kamp på Plough Lane på 29 år. Det er riktignok ikke nøyaktig samme sted som Vinnie Jones i sin tid herjet med Paul Gascoigne – men et helt nybygd Plough Lane.

Bildet av Gazza som skriker ut i smerte, er et ikonisk bilde og hentet fra den gamle arenaen da Wimbledon og Newcastle møttes i februar 1988.

La oss ta historien fra start: Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke kjøpte London-klubben Wimbledon FC i 1997.

AFC Wimbledon ble opprettet i 2002 som en protest mot at man flyttet Wimbledon FC (som senere skulle skifte navn til Milton Keynes Dons FC) fra bydelen Wimbledon til Milton Keynes - til tross for protester fra mange supportere.

Klubben og fansen ser på AFC Wimbledon som en naturlig fortsettelse på Wimbledon FC, som også befinner seg på nivå tre i dag, men altså som MK Dons.

Den siste kampen på Plough Lane ble spilt den 4. mai 1991. Det gikk ikke så bra for Wimbledon, som tapte 0–3 for Crystal Palace etter tre mål av Ian Wright - foran mer enn 10.000 tilskuere. Vinnie Jones var ikke i klubben den gang. Han spilte der i årene 1986–1989 og siden fra 1992 til 1998. Øyvind Leonhardsen rakk ikke å spille på Plough Lane - han kom til Wimbledon i 1994 (og siden skulle det kry av nordmenn der i Gjelsten/Røkke-perioden).

AFC Wimbledon startet i en lokal liga i London og Surrey - i det som het Combined Counties League, som tilsvarte nivå ni. Men de klatret kjapt i divisjonssystemet. Først i 2011 kom de inn i de profesjonelle ligaene som vi nordmenn kjenner best - da de avanserte til League Two. Siden 2016 har klubben vært på nivå tre - i det som heter League One.

Den gamle Plough Lane ble åpnet i 1912 og ble revet i 2002. I desember 2015 fikk AFC Wimbledon klarsignal til å bygge et nytt Plough Lane - et par hundre meter fra det gamle. Den har kapasitet til 9000 tilskuere.

VG-tips: AFC Wimbledon-Doncaster

* For alle involverte rundt AFC Wimbledon vil det utvilsom være en følelsesladet stund tirsdag kveld. I blant kan slikt forstyrre selve fokuset på banen. Laget har rett nok gjennomført noen treninger der for å lette på akklimatiseringen. Klubben holder til midt på League 1-tabellen med 13 poeng på 10 kamper. De seks seneste ligakampene har alle vært Under 2,5 mål-matcher med 2-2-2-fasit.

* Doncaster Rovers er tre poeng over på tabellen med 3-0-3-fasit på seks siste ligamatcher. Tre av fire siste innbyrdes møter i alle sammenhenger har vært Under 2,5-mål-kamper.

Vi prøver et lite spill på Under 2,5-mål til singleodds. Spillestopp er kl. 20.40.

Publisert: 03.11.20 kl. 15:45

