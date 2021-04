ADJØ: José Mourinhos tid som manager i Tottenham er over. Foto: Peter Powell / PA Wire

José Mourinho sparket i Tottenham

José Mourinho (58) er ferdig som manager i Tottenham etter 17 måneder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det måtte komme. Det var et spørsmål om tid, sier Øyvind Alsaker, TV 2-kommentator.

Klubben bekreftet avgangen klokken 11.51 norsk tid. Flere engelske medier hadde meldt om Mourinhos farvel en liten stund tidligere.

– José og hans støtteapparat har vært med oss i en av de mest utfordrende tidene som klubb. José er tvers gjennom profesjonell og har vist enorm kraft gjennom pandemien, sier Tottenham-formann Daniel Levy.

Levy sier videre at han er lei for at ting ikke gikk som de begge håpte på.

les også Storklubber bekrefter Super League

Også Mourinhos støttespillere Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin og Giovanni Cerra er ferdig i Tottenham.

Ifølge en pressemelding leder 29 år gamle Ryan Mason Tottenhams trening mandag. Klubben skriver at ytterligere oppdateringer vil komme.

Se siste nytt her:

Engelske medier har meldt at Mason vil ta treneransvaret midlertidig sammen med Chris Powell, trenersjef for klubbens akademi. Duoen vil isåfall lede Tottenham i seriekampen mot Southampton onsdag og ligacupfinalen mot Manchester City søndag.

– Det var en spillergruppe som ikke sto bak manageren. Når Tottenham tar dette valget så tett opp mot en finale, sier det alt om klimaet, sier Alsaker.

2-2-kampen mot Everton fredag kveld ble portugiserens siste kamp som sjef for London-klubben. Tottenham er på 7. plass i ligaen, fem poeng bak Champions League-plass.

– Det er veldig uvanlig å sparke manageren en uke før en cupfinale. Noe må ha skjedd, sier Graeme Souness, Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-profil.

Mourinho var rasende på Solskjær etter 1–3-tapet tidligere i april:

Tottenham røyk ut av Europa League mot Dinamo Zagreb i åttedelsfinalen.

– Det har vært dårlig fotball. Det er helt fullstendig brudd med det som har vært Tottenhams DNA egentlig, som har vært underholdning, sier Alsaker.

Mourinho tok over jobben som Spurs-manager i november 2019 etter at Mauricio Pochettino (nå i PSG) fikk sparken. Mourinho fikk før det sparken i Manchester United før jul 2018. Han ble da erstattet av Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg var veldig overrasket over at Tottenham gikk for Mourinho. Det var et underlig valg. Det ble surt i Chelsea, Manchester United og Tottenham nå. Jeg har vanskelig å se for om noen av topplagene vil gå for Mourinho igjen. Kanskje i et annet land, sier Alsaker.

Mourinhos forrige tittel kom med United i europaligaen i 2017.

Fakta om Mourinho

* Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho * Alder: 56 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) * Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018) og Tottenham (2019–2021). * Meritter: * Seriemester (8): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). * Champions League: (2): Porto (2004), Inter (2010). * UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). * Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). * Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017). Vis mer

– Det er en dag mange supportere har ventet på. Å gå fra Pochettino til Mourinho var å gå fra en av de mest likte managerne til en av de minst likte. Det er mange som har sett frem til denne dagen, sier Bjørnar Valen, leder i Tottenhams venner.