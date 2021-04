GAMLELAGET: Joshua King i kamp med Edinson Cavani da Everton møtte Manchester United. Foto: Michael Regan / POOL / GETTY POOL

117 minutter for King i Everton: − Det ser ikke ut som om han blir

117 minutter. Det er alt Joshua King (29) har spilt Premier League for Everton til nå i 2021. Hvordan blir fremtiden under Carlo Ancelotti?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er alle våre oddstips

På åtte innhopp (og ingen starter) har det ikke blitt verken mål eller målgivende for den norske landslagsspilleren, som kom fra Bournemouth før januarvinduet stengte og som har et halvt års kontrakt med Everton.

– Josh gjør det bra. Det er sant at han ikke har spilt så mye. Han spilte mer da vi brukte et annet system. Nå har vi endret litt, og det lider han litt av, forklarte Carlo Ancelotti på sin pressekonferanse før mandagens Everton-kamp mot Brighton, gjengitt i en video på Liverpool Echo.

Ancelotti har Richarlison og Dominic Calvert-Lewin som sitt foretrukne spisspar.

les også Arsenal-legende mener Ødegaard er for god for klubben

– Akkurat nå ser det ikke ut som om Joshua King blir på Goodison, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det overrasker meg hvor lite involvert han har vært til nå. Det har også overrasket meg at han bare har blitt brukt litt på kant når han har vært involvert. Da lurer man på hva som var tanken da Carlo Ancelotti hentet King til denne vårsesongen, fortsetter Alsaker.

– Når det er sagt, så er det selvfølgelig også tøft å spille seg inn i et lag som kjemper om Champions League-plass.

Alsaker understreker at Joshua King også er presset på landslaget, der han gjerne vil plusse på de 17 målene han har gjort for Norges A-landslag til nå.

les også Manchester United raste etter dommeravgjørelse – VAR havnet i fokus igjen

I Royal Blue, som er Liverpool Echos podcast om Everton, blir uttalelsen fra Ancelotti om King diskutert:

– Jeg vet ikke, men jeg fikk en følelse av at Carlo mente å si at King ikke er i klubbens fremtidsplaner, og at de vil se andre steder, sier Connor O'Neill.

– Jeg kaller ikke Carlo Ancelotti en løgner, men det er vanskelig å tro på at han og Marcel Brands (sportsdirektør) ikke diskuterer fremtiden og hvor Everton har tenkt å styrke stallen, sier O'Neill.

les også Tottenham varsler rasismegrep etter Son-hets – FA åpen for felles boikott

Hans kollega Gavin Buckland svarer slik når han blir spurt om hva hadde gjort om han var Joshua King:

– Da hadde jeg snakket med agenten min og sagt at du får nok å gjøre de neste par månedene!

Tredjemann i podcasten, Dave Prentice synes hele «King-saken» virker merkelig:

– Vi har sett lite til Josh. Vi kan spørre oss hvorfor Ancelotti har brakt ham til Everton. Var det bare for å ha en back-up om det skjer noe med Dominic Calvert-Lewin?

les også Ustoppelige Lingard med ny oppvisning – sammenlignes med Bruno Fernandes

VG-tips: Brighton-Everton

* Dette er en Premier League-duell mellom to lag med ulike utgangspunkt. Begge trenger poeng, men mens Brighton befinner seg faretruende nær nedrykksstreken, må Everton ta grep for å henge med i kampen om å komme ut i Europa.

* Evertons utfordring denne sesongen er at laget opptrer vidt forskjellig hjemme og borte. Hjemme har laget vunnet én av seks seneste kamper i alle sammenhenger. Bortefasiten er derimot mer oppløftende: 7-2-1.

* Brighton spilte bra borte mot Man.Utd. sist, men ble påført et 1-2-tap. Tar vi med tampen av fjorårssesongen har laget vunnet to av 19 siste hjemmematcher (2-8-9).

* På papiret er dette en åpen kamp, men lagenes ulike formkurver på henholdsvis hjemme - og bortebane bør tas med i beregningen. Borteoddsen er 3,00, spillestopp er før kl. 21.10. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.