BYTTER KLUBB: Mats Møller Dæhli i aksjon for det såkalte nødlandslaget i november – da Norge møtte Østerrike i Nations League. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Dæhli nærmer seg Nürnberg-avtale – blir lånt ut fra Genk

Mats Møller Dæhli (25) blir etter alt å dømme Nürnberg-spiller ut sesongen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter det VG erfarer har hans belgiske klubb Genk gitt klarsignal for et halvt års lån til tyskerne tilhørende i 2. Bundesliga. Det gjenstår noen detaljer i avtalen, men alt tyder på en retur til Tyskland for den tidligere St. Pauli- og Freiburg-spilleren.

TV 2 har tidligere meldt at Nürnberg hadde vist interesse i 25-åringen fra Oslo. Nå har den materialisert seg ytterligere.

Dæhli gikk – litt overraskende for de fleste – fra St. Pauli til belgiske Genk i januar 2020. Da hadde klubben blitt seriemester et halvår tidligere og akkurat deltatt i Champions League-gruppespillet.

Fortsettelsen ble ikke like formidabel. Da coronapandemien brøt ut i vår var den belgiske ligaen blant Europas første til å avslutte sesongen. Dermed ble det bare en beskjeden syvendeplass for tittelforsvareren.

PS! Nidaros meldte tidligere søndag at Tore Reginiussen mest sannsynlig skriver under for Dæhlis gamle klubb St. Pauli, som også er i 2. Bundesliga. Stopperveteranen fikk ikke forlenget kontrakten med Rosenborg etter 2020-sesongen.

Saken oppdateres!