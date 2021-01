OPPGITT: Jürgen Klopp fortviler på Liverpool-benken. Foto: PETER POWELL / X06528

Så røk Anfield-rekken for Liverpool – seks poeng bak Manchester United

(Liverpool-Burnley 0–1) Liverpool har spilt mer enn syv timer uten scoring i ligaen. Burnley forsvarte seg helhjertet og vant på en sen straffescoring. Tapet betyr at Jürgen Klopps menn sakker akterut i toppen.

Publisert:

Åtte minutter før slutt fikk Burnley straffe da Ashley Barnes gikk i bakken i kamp med Liverpool-keeper Alisson. Dommer Mike Dean pekte på 11-metersmerket. Barnes satte ballen sikkert i mål.

– En billig straffe, for han hadde mistet kontroll over ballen, mente Trevor Morley i TV 2-studio.

Liverpool hadde på forhånd spilt 68 strake hjemmekamper i ligaen uten å tape. Det siste tapet kom i april 2017 (1–2 mot Crystal Palace).

Liverpool har nå fire ligakamper på rad uten scoring. Sist det skjedde var våren 2000, da det ble fem strake uten mål.

TV-bildene viste flere ganger en frustrert Jürgen Klopp på Liverpool-benken:

En gang slo han oppgitt ut med armene. Liverpool har nå 21 færre poeng enn de hadde etter like mange kamper sist sesong.

– Et kraftig slag i trynet. Det er mitt ansvar, sier Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

– Det er min jobb å sørge for at gutta har selvtillit. De jobber hardt, men vi får ikke ballen i mål. Når ting ikke fungerer, må du bare prøve igjen. Det skal ikke være mulig at vi taper den kampen i kveld, men vi klarte det. Dette er et lavmål for oss.

Keeper Nick Pope var som en levende vegg bakerst og opererte til tider også som en sterk sweeper. Foran ham kjempet medspillerne som løver. De var villige til å ofre seg fullstendig for manager Sean Dyche.

– Det er oppsiktsvekkende hvor mange kropper Burnley har foran Pope, fastslo Mark Lawrenson på BBC Radio.

– Det er ikke tilfeldig at Liverpool har marginene mot seg. Burnley forsvarer seg heltemodig, sa Petter Myhre på TV 2-sendingen.

Liverpool hadde Jordan Henderson ute med skade. Mohamed Salah og Roberto Firmino startet på benken, men etter en snau times spill måtte Jürgen Klopp sette inn stjerneduoen.

Liverpool hadde på forhånd spilt 348 ligaminutter uten å score og passerte dermed 400 minutter tidlig i 2. omgang. Senere i omgangen passerte de også syv timer uten nettkjenning.

Liverpool kom fra fire kamper på rad uten seier i ligaen: 1–1 mot West Bromwich hjemme, 0–0 mot Newcastle borte, 1-0-tap for Southampton borte og 0–0 mot Manchester United hjemme.

Serieleder United vant onsdag 2–1 over Fulham etter å ha havnet under tidlig i kampen. Liverpool har nå seks poeng opp til Solskjærs menn - med like mange kamper spilt.

Siden Mo Salah kom til Liverpool i 2017, hadde klubben vunnet fire av de fem Premier League-kampene der verken han eller Roberto Firmino hadde vært i startoppstillingen. Blant disse var to seirer mot Burnley. Men denne gang holdt det ikke.

Liverpool har et tøft program videre med Manchester United i FA-cupen og bortekamper mot Tottenham og West Ham i ligaen.

Idet dommeren blåste av for pause, ble det fullt kaos ute på banen etter at Fabinho hadde sparket ned Ashley Barnes. TV-bildene viste at krangelen også nådde managerne Jürgen Klopp og Sean Dyche, som kom i munnhuggeri i spillertunnelen.

Mohamed Salah hadde en kjempesjanse rett etter at han kom inn. Pope gjorde en nesten umenneskelig redning.

Den største sjansen i 1. omgang hadde Divock Origi da han fikk motorvei mot Burnley-målet etter en miss av Ben Mee. Men Origi avsluttet tidlig og skuddet gikk i tverrliggeren. Der burde han ha scoret.

– Liverpool skapte egentlig ikke så mange sjanser, hvis vi ser bort fra Origi i 1. omgang. Det var for mange ganger Liverpool hadde en ekstra touch, innleggene inn i boksen var ikke spesielt gode, sa Mark Lawrenson som BBC-ekspert.

Etter scoringen fikk Burnley ny energi og ga alt for å holde ledelsen mot slutten. Det hjalp ikke at Liverpool hadde 11–0 i cornere. Målscorer Ashley Barnes løp og kjempet til krampen tok ham. Keeper Alisson var oppe og deltok på flere cornere på overtid.

– Vi hadde troen på at vi kunne oppnå noe. Vi gjorde en god lagprestasjon, fastslo matchvinneren.