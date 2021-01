FORNØYD: Erling Braut Haaland jubler sammen med lagkameratene mot Mainz. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Haaland om Ronaldo: − Mannen er en maskin

Erling Braut Haaland (20) håper å få flere drømmepasninger fra Marco Reus og sier at målet i Borussia Dortmund er å vinne trofeer og titler.

Publisert: Nå nettopp

Her kan du sjekke ut dagens oddstips!

Det kommer frem i et intervju med hjemmesiden til Bundesliga, der jærbuen også blir spurt om Cristiano Ronaldo er et forbilde når det gjelder kosthold:

– Jeg har lest noe her og der, men jeg vet ikke om det er sant. Jeg har min egen plan og gjør mine egne ting med mennesker rundt meg. Så det er ingenting jeg gjør akkurat som ham, fordi jeg vet ikke hvordan han gjør det. Han er en stor inspirasjon for oss alle, og mannen er en maskin, svarer Erling Braut Haaland.

Vikinglotto: Trykk her hvis du ønsker å spille om 75 millioner kroner!

Han intervjues etter å ha vært i Borussia Dortmund og Bundesliga i ett år.

les også Straffebom og sjansesløseri: Dortmund snublet mot Mainz

– Ja, det har gått så fort siden jeg underskrev. Vi gikk i lockdown, så trente vi igjen og spilte så uten supportere. For meg har det gått så fort - men på en annen måte så langsomt. To forskjellige tider. Det er vanskelig å forklare. Vi hadde ingen aning om at det skulle bli slik, men jeg var heldig som kunne spille foran den gule veggen. Jeg håper at vi snart kan spille foran dem igjen.

Haaland forteller i intervjuet at han har et godt forhold til den nye treneren, Edin Terzic, som var assistent under Lucien Favre.

– Vi snakker mye om forskjellige ting. Han har slått mange innlegg for at jeg skal sette dem i mål. Jeg liker å bygge meg opp og bli bedre og prestere for ham.

Nordmannen blir også spurt om hvordan det er å spille med Marco Reus som en «10'er» bak seg.

– Han er selvfølgelig en stor legende, og vi trenger ham i hans beste form. Han har en oversikt som ingen andre. Assisten til Sanchos mål mot Leipzig og pasningen til meg, det er utrolig. Jeg trenger disse ballene, så han må gi meg flere av dem.

Onsdag er det Vikinglotto. Nå kan du vinne 75 millioner kroner!

På spørsmålet om rekorder og priser er viktige for ham, svarer Haaland:

– Ærlig talt så er ikke det mitt hovedfokus. Mitt fokus ligger på at vi skal vinne som lag. Det er det jeg vil i min karriere. Jeg vil vinne trofeer og titler, så det er ikke mitt fokus å vinne personlige ting. Men det er fint når det skjer. For eksempel Golden Boy-prisen, det setter jeg stor pris på. Jeg setter pris på at folk setter pris på det jeg gjør. Det gir meg også motivasjon for å komme videre.

VGs tips: Begge lag scorer.

Bayer Leverkusen slapp inn et sent mål i fredagens 0-1-tap for Union Berlin, og det gir at vertene bare har sikret seg ett poeng på fire siste kamper.

Borussia Dortmund klarte bare 1-1 hjemme mot svake Mainz senest, men vant tre av fire foregående ligakamper.

Begge lag har 29 poeng, og har noe å bevise i kveld. Og begge klubber er muligens litt for ujevne til å virkelig kunne utfordre topplaget Bayern München i inneværende ligasesong.

Hjemmeoddsen på 2,95 i HUB-spillet lokker litt. Men Begge lag scorer til 1,45 er kanskje et sikrere alternativ i en vanskelig oddsspillkamp. Målscoreroddsen på Erling Braut Haaland står til 1,75 i singleodds.

Spillestopp er kl. 20.25 og Vsport 1 viser kampen.