VERBAL: José Mourinho er ikke redd for å si hva han mener – og spesielt ikke om det kan bidra til en liten ordkrig mot andre managere. Foto: Shaun Botterill / POOL / GETTY POOL

Mourinho legger press på Tuchel: − Ikke vanskelig å vinne med Chelsea

Tottenham-manager José Mourinho har startet det psykologiske spillet med nyansatte Thomas Tuchel før torsdagens møte med gamleklubben.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes ikke det er veldig vanskelig å være trener i Chelsea fordi jeg ble mester tre ganger, Carlo Ancelotti ble mester, Antonio Conte ble mester. Hvem andre? Det kan ikke være veldig vanskelig, fordi vi vinner titler der, sier Mourinho.

Her er alle våre oddstips

Tuchel tok nylig over jobben som Chelsea-manager etter sparkede Frank Lampard. Etter fem tap på ti ligakamper og kun tre seirer i denne perioden var det over for klubblegenden.

I tillegg til de tre ligatitlene, vant Mourinho også FA-cupen én gang og ligacupen tre ganger med Chelsea. Samtidig har han også blitt sparket av klubben to ganger.

– Jeg mener at Chelsea alltid har gode spillere og gode tropper, og gode trenere jobber gjerne med disse spillerne fordi de gir deg en veldig god mulighet til å vinne titler, sier Mourinho.

NYANSATT: Thomas Tuchel (t.h.) har fått jobben med å få det beste ut av Jorginho & Co. Foto: Justin Tallis / PA Wire

Thomas Tuchel har tidligere vunnet den tyske cupen med Borussia Dortmund og har to ligatitler på rad med Paris Saint-Germain.

– Den største utfordringen for en trener er å jobbe i de beste ligaene. Vår liga er for øyeblikket den aller tøffeste, sier Mourinho.

– Tuchel kommer fra en liga som ikke kan sammenlignes med Premier League, men han er vant til å jobbe med spillere av høyt kaliber, vant til å jobbe i en garderobe med store spillere. Han kommer til å passe bra inn i Chelsea.

VG-tips: Chelsea-seier.

Begge disse London-lagene har bokført 33 poeng og de har nesten identisk målforskjell. Men det er Tottenham som ser ut til å ha mistet selvtilliten for tiden - samtidig som at dette er den tøffeste testen for Chelseas nyutnevnte manager Thomas Tuchel så langt.

Den tidligere PSG-treneren innledet med 0-0 hjemme mot Wolves, men slo så Burnley 2-0 på søndag. Hadde det ikke vært for Burnley-sisteskansen Nick Pope kunne den triumfen ha vært enda større.

Kveldens mål må være slå til på kontringer og å holde buret rent for tredje gang med tyskeren som sjef. Tenk på at Spurs kun har vunnet to av ni siste PL-matcher (2-3-4). I forrige røk de for både Liverpool (1-3) og Brighton (0-1). Nok en gang må hjemmelaget klare seg uten Kane (a).

Ndombélé (mb) må helsesjekkes. Og Bale (a) er for tiden ikke til å kjenne igjen fra tidligere kjempeinnsatser. Chelseas Zouma (f) og Havertz (mb) er tvilsomme.

Bortespillet står til 2.05 i odds, spillestopp er klokken 20.55 og TV 2 Sport Premium viser kampen.