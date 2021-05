Dette betyr et kommersielt samarbeid.

REAL-EXIT: Sergio Ramos varmer opp før CL-semifinalen mot Chelsea 5. mai. Der ble det tap og exit. Foto: Adam Davy/PA Wire

Ekspert om Ramos: − Må føye seg eller gå

Skadeplagede Sergio Ramos (35) er tilbake i Real Madrid-troppen før lørdagens thrilleravslutning i La Liga.

Publisert: Nå nettopp

Her kan du sjekke ut våre oddstips!

Den VG-sendte sesongfinalen kan bli klubblegendens siste kamp for «Los Blancos», som ligger to poeng bak hovedstadsrivalene før den siste serierunden i Spania.

Stopperen vil neppe at 0–2-tapet i Champions League-semifinalen mot Chelsea 5. mai skal bli hans siste Real Madrid-kamp. Ramos var ikke helt frisk og han hadde en «bedriten kamp», mener Viasports fotballekspert Petter Veland.

«Stirrekonkurranse»

Nå er det bare uker igjen av 35-åringens Real Madrid-kontrakt, og det er ingen enighet om en ny avtale. Tilbudet om bare ett års forlengelse, som er meldt i spanske medier, skal ikke være «belønning» nok for den målfarlige stopperen som har tjenestegjort i den spanske hovedstaden i hele 16 år.

– Noen må blunke første, og tradisjonen viser at Real-president Florentino Pérez ikke blunker. Så enten må Ramos føye seg, eller så tror jeg vi brått ser ham i PSG neste sesong, spår Veland og kaller det hele en stirrekonkurranse.

les også RBK-profil svarer ekspert: – Kan mene hva faen han vil

– Hvis de har skjønt at de ikke løser kontraktssituasjonen, kan det hende at han får et siste innhopp, som gjør at han får tre av på hjemmebane, riktignok på B-lagets stadion og uten publikum, sier Veland.

Her kan du spille på kveldens Real Madrid-kamp!

Atlético Madrid møter Real Valladolid borte, mens Real Madrid spiller hjemme mot Villarreal. Kampene starter klokken 18.00.

Real Madrid «har» Atlético på innbyrdes oppgjør, noe som betyr at sistnevnte må vinne hvis Zinedine Zidanes mannskap tar tre poeng.

SISTE FORBEREDELSER: Diego Simeone under treningsøkten på Sports City i Majadahonda torsdag. Foto: Rodrigo Jimenez / EFE

Norges fremste ekspert på spansk fotball mener at Atlético Madrid fortjener tittelen, men nedrykkstruede Real Valladolid kan være en ekkel motstander i siste runde.

– Atlético Madrid har vært blant topp tre i La Liga ni år på rad nå. Hva tenker du om det?

– Helt enormt. Når man skrur tiden tilbake og ser hvor Atlético Madrid befant seg da Diego Simeone kom inn lille julaften 2011, så blir prestasjonen enda større. Da lå de poengmessig nærmere nedrykk enn en plass i Champions League kommende sesong, og klubben hadde vært notorisk underpresterende, sier Veland.

– Så kommer Simeone inn, og det skjer noe med kultur, identitet, selvtillit og kvalitet bortimot over natten. Med seriegullet i 13/14 som klimaks, men også med prestasjoner over tid, så sliter jeg med å finne større prestasjoner i dette årtusen enn det Simeone har gjort de siste ni årene.

VG-tips: Real Madrid - Villarreal.

* For Real Madrid er det det eneste som betyr noe å vinne denne kampen, og samtidig håpe på at ikke Valladolid ryker i sin match hjemme mot Atlético Madrid.

* Begge Madrid-klubber spiller naturligvis på samme tid i dette gullstrids-dramaet. Og Real Madrid kan vise til super ligaform over tid på 12-5-0 på 17 siste.

* Saken er den at «Atleti» leder med to poeng, men Real er best på innbyrdes oppgjør og blir ligamester ved poenglikhet.

* Villarreal er på 7.plass, og er langt fra noen «juniorer». Men de er nødt til å ta hensyn til spillerlogistikken ettersom de skal spille Europa League-finale på onsdag.

* Spillforslaget er hjemmeseier til 1,40, spillestopp er kl. 17.55 og VG+ viser oppgjøret.