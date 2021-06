Kommentar

Ødegaard må finne tilbake til det som gjorde ham attraktiv

Av Knut Espen Svegaarden

I FOKUS: Media og folket er – som vanlig – opptatt av Martin Ødegaard. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Før hans A-landskamp nummer 30 leter fortsatt de norske landslagssjefene etter Martin Ødegaards beste posisjon på banen.

Det nærmer seg syv år siden Martin Ødegaard (22) debuterte på A-landslaget, 15 år og 253 dager gammel. 27. august 2014 skjedde det som på et vis måtte komme, ut fra det Ødegaard hadde vist, men som samtidig var litt uvirkelig: Moderne norsk fotballs vidunderbarn fikk sjansen på et landslag mens kompisene hans slet med å få en plass på guttelaget.

Det var Per-Mathias Høgmo som tok sjansen. Mange var enige, mange var uenige. 15 år gammel? Det måtte da være for tidlig?

Martin Ødegaard ble raskt en av Europas mest ettertraktede spillere. Det fantes ikke en 15-åring med de ferdighetene denne gutten fra Drammen hadde i seg, og det var følgende egenskaper som speidere og klubber rundt og i toppklubbene ønsket seg:

Evnen til å slå den rette pasningen, til rett tid og med rett hastighet og vinkel.

De som fulgte godt med hadde lagt merke til denne egenskapen svært tidlig. Støttepasningene var få, «killer-pasningene» var de som skilte Ødegaard fra jevnaldrende, og også eldre, konkurrenter om en plass hos de største og mest attraktive klubbene.

Selv så jeg debuten hans, på La Manga, en måned etter at han fylte 15 år. Ronny Deila ga Ødegaard sjansen de siste 25 minuttene mot en godt voksen og fysisk sterk motstander, da Strømsgodset lå under.

Ødegaard snudde kampen på hodet med noen enkle, men samtidig geniale involveringer. Jeg husker jeg ble stående der, lurte litt på hva jeg akkurat hadde sett. Under et år senere hadde han signert for Real Madrid.

Han vraket en haug med toppklubber, inkludert (med tungt hjerte) favorittlaget Liverpool.

Seks år og 283 dager etter landslagsdebuten, to skifter av landslagssjefer, fire utlån fra Real Madrid og noen skader senere – hvor står Martin Ødegaard før sin landskamp nummer 30? Og hvor står landslaget – med Ødegaard?

Han er blitt prøvd på høyre kant, som sentral midtbane og bak spiss. De to førstnevnte har ikke fungert optimalt. Det gjenstår egentlig venstre kant og som indreløper i 4–3–3 – av muligheter, hvis Ødegaard skal spille.

I enkelte kamper under Lars Lagerbäck, da Ødegaard spilte bak spiss i en 4–4–1–1, fungerte han aller best på A-landslaget. Ingen har fasit på hva som lønner seg hvor og når her, men Ståle Solbakkens slags problem er at han så gjerne vil ha med både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Skal han ha med alle tre, så mener jeg definitivt at Solbakken må spille uten kantspillere i et slags 4–3–1–2, der en trio ligger bak Ødegaard (fortrinnsvis Sander Berge, Mathias Normann og Morten Thorsby) på midtbanen, med Sørloth og Haaland som lite «brede» spisser og med backer som utgjør bredden i laget.

Martin Ødegaard, skal Solbakken få mest ut av hans beste egenskaper, må ha ballen med nesen mot mål – ofte. Det er da han kan straffe motstanderne. Min oppfatning er – dessverre – at Ødegaard (også) er blitt mer ballflytter enn nødvendig nå. Noe av det som gjorde ham spesiell da han slo gjennom, det har forsvunnet litt.

Men det er mulig å finne tilbake dit, hvis han brukes riktig, både på klubb- og landslag, og ikke minst hvis medspillerne bedre skjønner at vinkel og hastighet på pasninger er helt avgjørende i dagens fotball, der marginer og detaljer avgjør oftere enn noen gang.

Og som jeg har skrevet før: Kanskje Martin Ødegaard skal få slippe kapteinsrollen, konsentrere seg om å finne tilbake til det beste i seg selv før han også tar ansvaret for andre.

Martin Ødegaard er fortsatt en strålende fotballspiller.

Det handler mest om å knekke koden for hvor han gjør mest ugagn for motstanderen.

Over til deg, Solbakken.