Det kan ikke være tilfeldig – England lærer aldri

KNUST KANE: Harry Kane (med ryggen til) scoret på én straffe, men satte nummer to over mål. Enda en gang var det Frankrike som kunne juble da dommeren blåste av kampen.

AL KHOR (VG) (England – Frankrike 1–2) Før VM hadde den engelske landslagssjefen Gareth Southgate en spesiell presentasjon for spillerne. Han forklarte hvordan man vinner VM.

Han hadde studert Frankrike.

Teamet hans hadde gransket franskmennenes vei mot VM-gullet i 2018.

Hvordan gjorde de det? Hvordan tenkte de underveis? Hvordan ble nøkkelspillere brukt? Hvor mye hvile fikk de? Hvordan løste de at det er så få dager mellom kampene? Hva prioriterte de?

Rett og slett: Hvorfor vant de?

De hadde også sett på Portugals ferd mot EM-triumfen i 2016 og Tysklands VM-gull i 2014. Southgate fortalte hvilke egenskaper alle VM-vinnere har hatt, poengterte spesielt at mange av dem har sluppet inn få mål – uten at det kan ha vært et veldig overraskende funn.

DEN GANG DA: Da VM-gullet ble sikret 2018, ble stjerneskuddet Kylian Mbappé gratulert med et kyss i pannen av Frankrikes president Emmanuel Macron. Også Vladimir Putin, øverste leder for vertsnasjonen, kostet på seg et smil.

Hovedpoenget var sikkert at den defensive delen må være på plass, skal man vinne et VM. Spania holdt nullen fem av syv kamper på veien mot gullet i 2010, Tyskland (2014) og Frankrike (2018) begge fire. Men så enkelt er det jo ikke, dette er ikke matematikk.

Frankrike har ennå ikke holdt nullen i dette VM-et, men er i semifinalen. England kan ta med seg sine tre «clean sheets» hjem.

«Det er mulig å argumentere for at det vil være vår største seier noen gang», sa The Times-journalist Henry Winter på vei inn til kvartfinale i «beduinteltet» Al Bayt Stadium, tre mil nord for Doha.

Han mener selvsagt ikke at det ville vært en mektigere triumf enn VM-finalen på Wembley i 1966, men at det – sportslig sett – kanskje ville vært den største enkeltseieren i Englands 150 år lange engelske landslagshistorien.

Dette var ikke på hjemmebane, det var tre mil nord for Doha, og det var mot et av de beste lagene i verden, den regjerende mesteren.

«Fingers crossed», la Winter til – og så vel ikke helt ut som han hadde troen.

De engelske journalistene har skrevet om for mange nederlag, engelsk seier hadde vært en slags revolusjon, noe de knapt har opplevd før. Isteden endte det med noe de har opplevd veldig mange ganger.

Harry Kane blåste både ballen og gulldrømmen til himmels fra elleve meter, og gamle straffebom kunne plukkes frem: Inn med Pearce, Waddle, landslagsjef Southgate, Batty, Beckham, Lampard, Gerrard og Saka. Med flere.

FRANSK LYKKE: Målscorer Oliver Giroud løfter pasningslegger Antoine Griezmann mens resten av lagkameratene jubler for fransk ledelse.

Real Madrids Aurélien Tchouaméni banket inn ledermålet tidlig, og da er franskmennene ekstra skumle: De har ikke tapt i VM siden bronsefinalen i 1982 når de kommer foran med 1–0. Men England utlignet, kunne tatt ledelsen, Bukayo Saka var ikke enkel å få tak på, Kylian Mbappé slapp sjelden til, men det gikk ikke denne gangen heller.

Et knallhardt innlegg fra Antoine Griezmann var alt 36 år gamle Olivier Giroud trengte.

Frankrike vinner veldig ofte slike kamper, England taper dem alltid.

Det er lett – for lett – å trekke krystallklare konklusjoner, glemme at centimetere, dommere og tilfeldigheter er med på å avgjøre. God, gammeldags flaks, som professor Drillo alltid har ment er en undervurdert faktor.

Likevel kan det ikke være tilfeldig at Frankrike vant denne kvartfinalen.

Frankrike har den udefinerbare vinnerkulturen, England har en definerbar evne til å mislykkes gang på gang og lærer tilsynelatende aldri hvordan man slår de store i de største oppgjørene.

BOM IGJEN: Harry Kane blir trøstet av Jordan Henderson etter at kvartfinalen er tapt.

Etter VM-gullet i 1966 har engelskmennene vært med i elleve VM, gått videre fra gruppespillet ti ganger, men bare kommet til semifinale to ganger – aldri finale.

England har slått disse nasjonene i utslagskamper: Senegal (2022), Sverige (2018), Colombia (2018), Ecuador (2006), Danmark (2002), Kamerun (1990), Belgia (1990, et svakere lag enn i dag) og Paraguay (1986).

England er slått ut av Vest-Tyskland (1970), mellomspill mot Vest-Tyskland og Spania (1982), Argentina (1986), Vest-Tyskland (1990), Argentina (1998), Brasil (2002), Portugal (2006), Tyskland (2010), Kroatia (2018) og Frankrike (2022).

Det er i og for seg ingen skam å tape for noen av disse, men kanskje litt skammelig at en så mektig fotballnasjon som England alltid gjør det.

UT AV VM: Tung kveld for England-kaptein Harry Kane.

For 22 år siden sendte det engelske forbundet en delegasjon til det franske fotballhovedkvarteret Clairefontaine utenfor Paris. Der utvikler Frankrike sine stjerner, det er utrolig mange av dem, der skaper de topptrenere, der legges hele grunnlaget for den enorme suksessen.

Mannen som ledet arbeidet, den tidligere toppmanageren Howard Wilkinson, var begeistret og ville kopiere modellen. I 2012 ble prestisjeanlegget St George’s Park åpnet, rett nord for Birmingham.

Ti år etter har England noe på gang, med Bellingham, Saka, Foden og stadig nye store talenter.

Nå mangler de bare en vinnerkultur.

Den franske originalen er fortsatt best.

Frankrike ledet i VM-finalen i 2006, og tapte, men det var etter straffer.