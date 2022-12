Kommentar

Nå minner han litt om Maradona

1 / 3 LYKKELITEN: Lionel Messi sammen med Rodrigo De Paul under den siste treningen foran semifinalen mot Kroatia. forrige neste fullskjerm LYKKELITEN: Lionel Messi sammen med Rodrigo De Paul under den siste treningen foran semifinalen mot Kroatia.

DOHA (VG) Han sprudler med sine egne og krangler med de andre. Er det ikke en liten dose Maradona over det vi ser av Lionel Messi nå?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Som en lykkelig guttunge på kveldstrening koste han seg på Qatar Universitys treningsbane nummer tre, under den siste økten foran semifinalen mot Kroatia.

Aldri har han sett tryggere og gladere ut i et VM, aldri har han vært en mer markant leder for landslaget, eldst og nesten en farsfigur for mange av spillerne, som hadde ham som sin store helt da de vokste opp.

Kapteinsbindet fikk han av Javier Mascherano allerede for 11 år siden, men Mascherano fortsatte som lagets pådriver i mange år og det var vel egentlig han som pisket medspillerne til VM-finalen i 2014. Bortsett fra Messi da.

Han lar seg ikke styre av noen, men tidligere har han ikke styrt noen heller. Han bare vandret rundt og var best.

GULL I SIKTE: Veien til et VM-gull går sjelden rett frem, men Lionel Messi er fremdeles på vei.

Info Messi for Argentina 170 kamper 95 mål/54 assist 2 røde kort/9 gule Meritter: Copa America-seier 2021, Finalissima-triumf 2022 (Copa-vinner mot europamester), OL-gull 2008

Tapte VM-finalen 2014 og Copa America-finalene 2007, 2015 og 2016

Spiller sin andre VM-semifinale tirsdag kveld Vis mer

Fortsatt er han best, kanskje i hele VM. Fortsatt gjør han ting det knapt er mulig å forstå, som 1–0-pasningen mot Nederland. Fortsatt har han det unike overblikket, teknikken mister han aldri og selv om det ikke går like fort som tidligere i karrieren, går det fort nok.

Men nå er han mye mer, mot Nederland på grensen til bøllete og tidligere landslagskompis Pablo Zabaleta sier til ESPN at Messi aldri hadde gjort noe lignende for noen få år siden – og mener det er «litt Maradona» i det han ser, folkehelten som aldri nølte med å skjelle ut dem som sto i veien for Argentina.

Qué miras, bobo? Anda para allá, bobo! Hva ser du på, din idiot? Stikk av, idiot!

Midt i et TV-intervju avbrøt Messi seg selv for verbalt å gyve løs på nederlandske Wout Weghorst etter kvartfinaledramaet.

Det var sjefen Messi. Beskytteren. «Bråker du med mine spillere, så bråker jeg med deg.»

MESSI-MANIA: Ingen lag tiltrekker seg flere pressefolk enn Messis Argentina.

Weghorst kom inn, scoret to, fikset ekstraomganger og straffer, men det var ikke derfor Messi var sint. Bilder viser at Weghorst var en av dem som plaget de to siste argentinske straffeskytterne mest.

Først 21 år gamle Enzo Fernandez. Denzel Dumfries løp etter ham, og Weghorst, som hadde skutt for Nederland, gikk mot ham. Fernandez skjøt utenfor.

Deretter Lautaro Martinez. Weghorst, Dumfries og et par andre nederlendere var kjapt ute av midtsirkelen, bort for å omringe og forstyrre straffeskytteren på veien frem mot sitt viktigste spark på ballen. Martinez lot seg imidlertid ikke påvirke, de argentinske spillerne jubler hånlig mot nedbrutte motstandere, bilder som har gått verden rundt. Man kan nesten se at det retter seg spesielt mot Dumfries og Weghorst.

Messi kranglet mer: Tilbake ved midtstreken etter 2–0-scoringen stoppet han plutselig opp og gjorde en tilsynelatende gjennomtenkt gest mot Louis van Gaal. Nederland-sjefen hadde kommet med et par negative bemerkninger i hans retning før kampen, Messi synes han «prater for mye», men de fleste tror dette handlet om noe annet, at det var beskytteren Messi som trådte frem igjen.

«Bråker du med mine venner, bråker jeg med deg.»

KOPIERTE IDOL: Slik feiret Lionel Messi etter målet mot Nederland. Mange mener det var en hilsen til Louis van Gaal for behandlingen av Juan Román Riquelme.

For han feiret som sitt idol, Juan Román Riquelme, med begge hendene bak ørene, en såkalt Topo Gigio (etter en tegneseriemus). Da Messi var junior i Barcelona i 2002 ble Riquelme hentet til klubben, med van Gaal som trener. Nederlenderen likte ikke overgangen, oppholdet ble mislykket. 20 år etter kom det en hilsen fra Lionel Messi.

Den argentinske kapteinen konfronterte også van Gaal i en heftig ordveksling etter kampen, også dommer Antonio Mateu Lahoz fikk gjennomgå.

Kommentator Martín Voogd i storavisen Clárin forteller at det har vært noen eksempler på en temperamentsfull Messi i de siste Copa America-turneringene, men skriver at han vi kan telle på én hånd hvor mange utbrudd Messi har hatt i karrieren: «Det er nesten vanskelig å komme på noen, for det er så få».

I QATAR: Trond Johannessen.

I løpet av én dramatisk kveld dukket det altså opp to-tre til, og Voogd mener det handler om det ufattelige presset Messi kjenner på, fra nasjonen og fra seg selv, fordi dette er siste sjanse. Hele livet har han siktet mot dette VM-gullet.

Messi er i fotballkrigen nå. To slag til må vinnes. Han har med seg ti soldater som gjør hva som helst for at han og Argentina endelig skal vinne igjen.

Ikke helt ulikt Diego Maradona og hans menn for 36 år siden.