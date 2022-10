Dette betyr et kommersielt samarbeid.

JUBELSCENER: Kamal Sowah (midten) jubler sammen med lagkameratene etter å ha scoret Club Brugges første mål mot Atlético Madrid forrige uke.

Laget som sjokkerer Fotball-Europa: − Hadde ikke trodd det

Club Brugge har aldri kommet seg videre fra et gruppespill i Champions League, men har spilt ball i hatt med en rekke storheter denne sesongen. Nå er de bare ett poeng unna et sluttspill.

1–0 hjemme mot Bayer Leverkusen, 4–0 borte mot Porto og 2–0 hjemme mot Atlético Madrid. Belgiske Club Brugge topper gruppe B suverent før den fjerde runden med gruppespillkamper i sesongens Champions League.

Det til tross for at de kom var lavest seedet av de fire lagene i gruppen, og at alle de tre andre lagene har vært i minst én Champions League hver i løpet av de siste 20 årene.

– De har gjort det kjempebra. Full pott og ikke sluppet inn mål. De har gjort det bedre enn man kunne forvente, sier Rune Lange – den norske spissen som scoret 75 mål på 160 kamper for Club Brugge fra 2001 til 2006.

– Det er veldig bunnsolid. Jeg hadde ikke trodd det, spesielt det å slå Atlético Madrid 2–0, et lag som er vanskelig å spille og score mot, sier Lange.

SPISSKJEMPE: Rune Lange spilte selv flere kamper i Champions League, mot klubber som Bayern München og Juventus. Her er han i duell om ballen med Ajax-spiller Johnny Heitinga.

Siden turneringen ble omdøpt til Champions League foran 1992/93-sesongen har gruppespill vært en del av den gjeveste europeiske klubbturneringen. Og det hører virkelig til sjeldenhetene at et belgisk lag har kommet seg videre fra det.

I 1999/00-sesongen kom Anderlecht seg videre fra det første av to gruppespill, mens Gent i 2105/16-sesongen klarte å ta seg videre til sluttspillet.

Onsdag vil Club Brugge være sikret avansement til åttedelsfinalen om de klarer å ta ett poeng borte mot Atlético Madrid.

– Det vil bety veldig mye. Det er en stor prestasjon å kunne gå videre til sluttspillet, og eventuelt være klar for det såpass tidlig. Det vil være veldig stort for Belgia, mener Lange.

BUNNSOLID: Simon Mignolet har ikke sluppet inn et eneste mål til nå i gruppespillet i Champions League.

Club Brugge har selv en innholdsrik historie i serievinnercupen/Champions League. I 1976 spilte de finale mot Liverpool, hvor Kevin Keegan scoret det avgjørende målet for Liverpool i returkampen.

En av de sentrale spillerne i det nåværende Club Brugge-laget er også en tidligere Liverpool-spiller. Simon Mignolet vendte hjem til Belgia sommeren 2019 etter at Alisson Becker hadde tatt over keeperplassen i Liverpool.

– Simon er til og med for god for Belgia. Jeg liker også at motivasjonen hans ikke kommer fra at han vil revansjere seg overfor kritikerne. Han forholder seg veldig rolig til det, for Simon vet hvor god han er, sier visekaptein Hans Vanaken til Sporza.

«UTROLIG TALENT»: Norske Antonio Nusa (17) scoret mot Porto tidligere i høst og beskrives som et utrolig talent av Hans Vanaken.

