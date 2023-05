Avis: Garnacho tilbake i United-troppen etter sju uker ute med skade

Manchester United-talentet Alejandro Garnacho var med på flyet da troppen satte snuta mot London, hvor de møter West Ham søndag kveld.

NTB

Det skriver lokalavisen Manchester Evening News , som har bilder av argentineren som går om bord på flyet.

18-åringen har de siste sju ukene vært ute med skade etter en sklitakling fra Southamptons Kyle Walker-Peters 12. mars. Supertalentet gikk dermed også glipp av Argentinas landskamper mot Panama og Curaçao i slutten av mars.

Garnacho står med 31 kamper for United.

Det har imidlertid ikke vært helt bekmørkt for United-spilleren som den siste tiden både har annonsert at han skal bli far for første gang og at han har signert en langtidskontrakt med klubben som strekker seg fram til 2028.

Manchester United ligger på 4.-plass i Premier League, men har bare ett poeng ned til Liverpool, som følger på plassen bak. «De røde djevlene» har riktignok spilt to kamper mindre.

